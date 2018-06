El Joan XXIII paga 33.000 euros anuals pel servei religiós a l'hospital

Es tracta d’un conveni de col·laboració signat el 2001 amb l’Arquebisbat i que es renova i s’actualitza cada any

Actualitzada 20/06/2018 a les 20:16

L’Hospital Universitari Joan XXIII, a través de l’Institut Català de la Salut (ICS), va pagar 33.264 euros l’any 2017 a l’Arquebisbat de Tarragona. El motiu, un conveni de col·laboració, signat l’any 2001 i prorrogat des d’aleshores, relatiu a la prestació d’assistència religiosa al centre hospitalari. Tot i això, la relació entre ambdues institucions ve de lluny. L’any 1986, la Conferència Episcopal Tarraconense ja va signar un primer document amb l’ens públic per assegurar l’assistència religiosa catòlica a creients ingressats. El conveni també s’ha renovat per aquest 2018.La relació entre l’església i l’hospital es repeteix a tots els centres del país. «En cada centre hospitalari de l’Institut Català de la Salut existirà un servei o departament per a prestar assistència religiosa catòlica i atenció pastoral als pacients catòlics del centre», estipula el conveni signat l’any 1986, que afegeix que «aquest servei estarà també obert als altres pacients que lliurament i espontàniament ho sol·licitin».La quantitat econòmica que atorga l’ICS a l’Arquebisbat es calcula anualment i s’actualitza. Així doncs, segons informaven fonts de l’Arquebisbat, «les retribucions s’actualitzaran anualment d’acord amb l’índex d’augment salarial dels treballadors dels centres hospitalaris propis de l’Institut Català de la Salut». D’altra banda, segons estipula el conveni signat l’any 2001 i ja renovat per aquest 2018, «per fer el càlcul de l’import a pagar, s’ha tingut en compte la relació entre el nombre de llits i el nombre d’agents pastorals prestadors de l’atenció religiosa».L’Hospital Joan XXIII té, aproximadament, 383 llits –segons consta en el portal web de l’ICS–. Per tant, si l’any 2017 va pagar 33.264 euros a l’Arquebisbat, ho va fer a raó d’uns 87 euros per llit. D’altra banda, al Joan XXIII hi presten servei d’atenció religiosa dos preveres: l’històric Xavier Fort Subirats i Lluís Simón Pascual. Segons informava l’Arquebisbat, l’assistència religiosa catòlica i l’atenció pastoral comprendran les activitats següents: visitar als malalts, la celebració dels actes de culte i administració dels sagraments, l’assessorament en les qüestions religioses i morals i la col·laboració en la humanització de l’assistència hospitalària.El conveni signat el 22 de desembre de 1986 estipula que l’ICS farà efectiu el dret, garantit per l’Estat, a l’assistència religiosa catòlica dels catòlics internats en els seus centres. D’altra banda, informava l’Arquebisbat, «l’assistència religiosa catòlica es prestarà en tot cas amb el degut respecte a la llibertat religiosa i de consciència, i el seu contingut serà conforme amb el que disposa l’article 2 de la Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol, sobre Llibertat Religiosa».La relació entre l’Arquebisbat de Tarragona i el Joan XXIII és similar a la de l’Hospital Arnau de Vilanova i el Bisbat de Lleida, que també rep una aportació anual d’uns 33.000 euros per l’assistència religiosa.