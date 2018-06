El dispositiu de seguretat dels Jocs s'activa en la fase de màxima alerta

L’esdeveniment mobilitza prop de 4.000 policies i 1.400 vigilants de seguretat privada

Col·laboració de tots els cossos policials

Dos drons connectats en temps real amb el CECOR

Itineraris segurs

El Pla Director de Seguretat dels Jocs Mediterranis s’ha activat aquest dijous en la fase de màxima alerta. L’esdeveniment arrencarà aquest divendres amb les primeres competicions esportives i amb la inauguració, que tindrà lloc a les nou del vespre al Nou Estadi de Tarragona. El dispositiu, coordinat pels Mossos d’Esquadra, mobilitzarà prop de 4.000 policies i uns 1.400 vigilants de seguretat privada arreu del territori fins a la finalització dels Jocs, l’1 de juliol. Després de participar en una reunió amb comandaments del cos a la comissaria de Campclar, a Tarragona, el portaveu dels Mossos d’Esquadra, l’inspector Albert Oliva, ha assenyalat aquest dijous que l’objectiu és «la màxima normalitat i la màxima seguretat». En aquest sentit, Oliva ha demanat comprensió i col·laboració a la ciutadania, atès que es manté vigent un nivell d’alerta terrorista de 4 sobre 5.El dispositiu preveu «blindar» l’Anella Mediterrània de Campclar, l’epicentre dels Jocs, i la Vila Mediterrània de PortAventura. El 4 de juny el pla ja es va activar la fase d’alerta. Durant aquest període s’ha incrementat la tasca dels serveis d’intel·ligència i s’ha reforçat la presència policial i de seguretat privada fins que els equipaments no han quedat a plena disposició de l’organització.Des d’aquest dijous i fins al 2 de juliol es manté activada la fase de màxima alerta, amb especial èmfasi en les cerimònies d’inauguració i cloenda, que comptaran amb l’assistència d’una important representació institucional. Els Jocs se celebren en un moment de forta activitat turística al territori, per la qual cosa els objectius turístics, i també industrials, es dotaran de més protecció.L’inspector Albert Oliva ha subratllat la bona col·laboració existent entre totes les forces de seguretat que participen en l’operatiu i ha demanat a la ciutadania que segueixi les recomanacions que es facin a través de les xarxes socials. «Podran anar a observar les competicions amb la màxima tranquil·litat i seguretat, però si en algun moment es produeix alguna retenció, cal pensar que això forma part de la seva seguretat, i demanem col·laboració, paciència i comprensió», ha apuntat el portaveu dels Mossos.Dels 3.980 policies que participaran en la seguretat dels Jocs, uns 2.400 corresponen al Cos de Mossos d’Esquadra. De fet, hi participen totes les especialitats de la policia catalana, des de la Unitat Canina, la Unitat de subsòl, el TEDAX i la Unitat Aèria, fins al Grup Especial d’Intervenció (GEI), a més dels efectius de Seguretat Ciutadana, ARRO, BRIMO, informació i comunicació.Per la seva part, la Guàrdia Urbana de Tarragona ha establert un dispositiu amb una mitjana diària d’uns 80 efectius durant la celebració dels Jocs, per donar cobertura a la seguretat d’aquest esdeveniment i la dels actes paral·lels previstos, així com els requeriments de mobilitat a la ciutat.Els Mossos d’Esquadra, juntament amb la Guàrdia Urbana de Tarragona i amb les policies locals dels municipis on es duran a terme les corresponents competicions esportives, han concretat un pla de seguretat a les seus de les competicions. En aquest àmbit, treballaran coordinadament amb efectius de les empreses de seguretat privada que participaran en la seguretat de les instal·lacions, accessos i allotjaments.Per la seva banda, la policia espanyola destina uns 300 efectius a treballar en la intel·ligència i la prevenció antiterrorista, així com els temes d’estrangeria i de control de fronteres. Al seu torn, la Guàrdia Civil reforça amb unitats especials el Port de Tarragona i l’Aeroport de Reus, i col·labora per via marítima -també amb l’equip subaquàtic- en la seguretat de les proves d’esquí nàutic, vela i triatló. En total, la dotació d’aquest cos serà d’uns 350 efectius.Els Mossos d’Esquadra han desplaçat a Tarragona diversos efectius de la Unitat Central Tècnica Operativa, que disposa de dos drons per captar imatges aèries de grans aglomeracions de persones. La policia catalana disposa d’un aparell amb capacitat per volar fins a 38 minuts de forma autònoma i un altre que s’endolla a un alimentador -anomenat dron filat- que li permet mantenir-se enlairat fins a 24 hores seguides.En els dies previs a la inauguració, la unitat ha realitzat un treball de camp a l’entorn del Nou Estadi, que acollirà un dels actes més multitudinaris com és la inauguració oficial dels XVIII Jocs Mediterranis -aquest divendres a partir de les 21 hores-. Els agents han convingut que s’establiran en algun dels extrems del recinte per tal de no interferir en les comunicacions ni en la infraestructura desplegada a la zona.El gran avantatge dels drons, que van equipats amb càmeres d’alta definició i una consola amb pantalla per dirigir-los, és que poden transmetre imatges en directe al Centre de Coordinació (CECOR) ubicat a l’edifici del 112 a Reus, mitjançant un transmissor per xarxa mòbil. Així doncs, serà el responsable de seguretat dels Jocs qui decidirà si cal procedir a activar-los en cada moment. «És un recurs més que tindrà per observar com estan els accessos o tenir una panoràmica de l’esdeveniment, i poder valorar les imatges», explica Mario Olivares, cap de la Unitat Central Tècnica Operativa dels Mossos d’Esquadra.El dron filat es pot enlairar fins a un màxim de 50 metres d’alçada i es revisa al cap de tres o quatre hores de vol, mentre que l’autònom és capaç d’assolir més altura, fins al topall de 120 metres que fixa la normativa vigent. Tret que es produeixi una emergència, els aparells no sobrevolaran les persones ni creuaran l’estadi. En qualsevol cas, l’activació es farà sempre de forma coordinada amb l’Aeroport de Reus, amb qui es manté contacte per emissora o via telefònica, per garantir la seguretat a l’espai aeri.Pel que fa a la mobilitat, els mossos aplicaran un pla de mobilitat i seguretat vial en el territori de l’esdeveniment. S’ha treballat l’aspecte de la mobilitat des de tres vessants: la formació en conducció segura dels voluntaris dels Jocs, la formació de les Policies Locals/Guàrdia Urbana que formen part del pla dels Jocs en matèria de transports de viatgers, i el disseny del corresponent Pla de Mobilitat.El document contempla onze rutes segures per al trasllat d’esportistes i d’altres membres de l’organització, les quals parteixen totes de la vil·la mediterrània ubicada als hotels de PortAventura amb destinació a la resta de seus descentralitzades i centres hospitalaris de la zona. Així mateix, s’incrementaran els efectius en zones d’especial influència com són les arribades i sortides de passatgers a l’aeroport de Barcelona i Reus, a les estacions de ferrocarrils, així com a les estacions d’autobusos.L’esdeveniment comptarà amb la participació de més de 3.600 esportistes de 26 nacionalitats diferents i espera aplegar més de 150.000 espectadors entre els 16 municipis que són seu de les 33 disciplines esportives. Es preveu la participació aproximada de 8.000 persones, entre jutges i representants internacionals, voluntaris, periodistes i efectius de seguretat privada.