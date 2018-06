El conseller Calvet considera un «risc excessiu» mantenir els camions a l'N-340

El conseller de Territori diu que resta a l’espera que el govern espanyol signi el decret perquè es faci efectiu el desviament cap a l'AP-7

Actualitzada 21/06/2018 a les 17:53

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha afirmat aquest dijous que a l’N-340 hi ha «riscos excessius» mentre no s’implementa el desviament de camions cap a l’AP-7, que hauria d’haver-se fet efectiu l’1 de gener. Des de Tarragona, on ha participat en la inauguració de la passarel·la del Port, ha recordat que la mesura es va acordar al juliol passat i que resten a l’espera que el govern espanyol signi el decret perquè es pugui fer efectiva. «Cada dia que passa i aquest desviament no està executat, és un dia més que continua havent riscos excessius a l’N-340», ha assegurat. D’altra banda, ha explicat que la trobada amb el Ministeri de Foment es farà després que Torra i Sànchez s’hagin reunit, com està previst, el 9 de juliol.