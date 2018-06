Buhos, Ramon Mirabet i Love of Lesbian enceten les festes d'estiu a Tarragona

Milers de persones van gaudir del concert celebrat a l’avinguda Vidal i Barraquer

Milers de tarragonins van gaudir ahir de les actuacions de tres bandes que, en els darrers temps, s’han convertit en un referent musical a Catalunya: Love of Lesbian, Buhos i Ramon Mirabet. El concert Mediterràniament, organitzat per Estrella Damm, va omplir de gom a gom l’Avinguda Vidal i Barraquer. Les actuacions van servir d’avantsala d’un programa de Sant Joan carregat d’actes, que tindrà com un dels moments de més rellevància la revetlla de la nit del 23 a la renovada plaça Corsini.Tarragona tenia ganes d’estiu i gresca. Així es va demostrar ahir, des de les vuit del vespre, a l’avinguda Vidal i Barraquer, un espai que en els últims anys ha agafat protagonisme en l’àmbit d’actuacions musicals a l’aire lliure. De fet, durant les festes de Santa Tecla de l’any passat, l’espai ja es va omplir amb les actuacions de Txarango i Roba Estesa.Va obrir la tanda de concerts un dels grups catalans que ha agafat més rellevància en els últims temps. Buhos, que ahir presentava a la ciutat l’àlbum La gran vida, va fer ballar i cantar assistents de totes les edats. Un dels moments més especials va arribar amb la cançó Volcans, quan la multitud va entonar el ja reconegut «sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d’avui se’ns acabés el món».Va agafar el relleu l’artista Ramon Mirabet, qui després de voltar per Europa i fer-se prou reconegut a França, ha tornat a Catalunya per fer valer les seves qualitats. El cantautor va fer un repàs de les seves cançons més reconegudes i va lluir-se al davant d’un públic tarragoní que tenia moltes ganes de veure’l.Per últim, passades les onze de la nit, va pujar a l’escenari el grup català amb més projecció internacional dels últims anys. Love of lesbian va arribar a Tarragona per donar-ho tot, i va rebre l’estima d’ún públic que feia temps que els esperava.Al tancament d’aquesta edició, la música encara sonava. Ara, els tarragonins hauran d’esperar només uns dies per tornar a gaudir de música en directe al carrer. Serà la nit de dissabte i a Corsini, on actuarà l’orquestra Tremendos per fer gaudir el públic de la nit més curta de l’any.