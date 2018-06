Torra: «Hem d'explicar als països que ens visitin la nostra greu situació»

El president Puigdemont diu en un missatge gravat que la inauguració del Palau d’Esports «simbolitza el llarg camí recorregut, no sense dificultats»

Actualitzada 20/06/2018 a les 22:29

Carta a Felip VI

«El català, idioma oficial»

La política i la situació que viu Catalunya no va estar absent en l’acte d’inauguració del Palau d’Esports de l’Anella Mediterrània. La sorpresa va arribar quan es va oferir un missatge gravat del president Carles Puigdemont, qui va dir que el d’avui «ha estat un dia llargament esperat», al qual s’ha arribat gràcies «al treball d’anys de diverses institucions». Puigdemont va dir que la inauguració d’aquest nou espai esportiu de Tarragona «simbolitza el llarg camí recorregut, amb dificultats i alguna deslleialtat que hem sabut superar». Puigdemont va agrair a l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, que «no hagués defallit quan els Jocs van perillar» i va remarcar que «el compromís de la Generalitat no ha fallat», i el resultat és el Palau d’Esports Catalunya que ha finançat l’administració catalana, que ha aportat 17,8 milions d’euros.El president de la Generalitat, Quim Torra, va referir-se a la situació que travessa Catalunya, però no va desvetllar si serà present a la cerimònia inaugural dels Jocs Mediterranis, que es farà el divendres, al Nou Estadi. La carta que li va enviar al Rei Felip VI, demanant-li una reunió, va tenir la resposta del govern de Pedro Sánchez, qui va anunciar que descartava qualsevol possible trobada entre el cap de l’Estat espanyol i el president de la Generalitat.En el seu parlament, Torra va mostrar-se convençut que «aquests seran els millors Jocs Mediterranis de la història». El president de la Generalitat va dedicar bona part de la seva intervenció a referir-se a la situació política de Catalunya i va insistir en la necessitat d’establir una línia de diàleg amb el Govern de l’Estat. «Els Jocs ens han de permetre fer un pas més en el reconeixement de Catalunya i de Tarragona, concretament, com a viver d’oportunitats», va dir, per criticar «la dificultat del finançament per part de l’Estat».Per altra banda, el president Torra va remarcar que Catalunya ha d’aprofitar els Jocs «per explicar als països que ens visitaran qui som i, també, la gravíssima situació que vivim». «A qui pregunti perquè portem llaços grocs els hem d’informar de la situació en què ens trobem i que part del govern està a la presó o a l’exili, un fet inaudit que no pot passar desapercebut».Abans de dirigir-se al Palau d’Esports Catalunya, Torra va visitar l’Ajuntament de Tarragona, on va signar en el llibre d’honor, on va escriure que «la ciutat és la seva gent i els tarragonins l’han obert al món».El president de la Generalitat va dedicar un apartat de la seva intervenció a parlar de la carta que li ha enviat al rei Felip VI, demanant-li una reunió. «El divendres serà aquí i ens agradaria que fes una rectificació del discurs del 3-0, fet dos dies després d’un dia on es va viure una violència incomprensible perquè la gent volia anar a votar». «La situació actual no pot durar molt més», va subratllar, i va rematar la frase dient que Felip VI «ha de respectar als ciutadans».Torra, va finalitzar la seva intervenció fent una referència a Antoni Rovira i Virgili, tarragoní que «volia un país millor i que va haver d’exiliar-se». «A Rovira i Virgili li agradaria saber que nosaltres estem iniciant els primers passos cap a la Catalunya republicana», va afegir.L’acte d’inauguració del Palau d’Esports Catalunya va comptar amb la participació de nenes de la secció de gimnàstica rítmica del Club Gimnàstic, mentre que la música la van posar el cantant Joan Rovira i l’Orquestra de Vent Tarragona.L’alcalde Josep Fèlix Ballesteros va expressar el seu «profund agraïment al president Carles Puigdemont, de qui vaig rebre una trucada que em va decidir seguir endavant amb els Jocs quan vam haver d’ajornar-los un any» i va «lamentar la situació en què es troba».Per altra banda, Ballesteros va agrair l’esforç fet per moltes persones, en especial a qui va ser delegat del Govern a Tarragona, Quim Nin, «que ens ha donat el seu suport en tot moment, especialment en els dolents», i al president de la Diputació, Josep Poblet, «qui no ha fallat mai i ha pilotat amb mi la sala de màquines» dels Jocs Mediterranis. L’alcalde va afegir que «el camí ha estat difícil, feixuc, però quan les coses es fan en bona companyia, tot s’aconsegueix». En el seu discurs, va apuntar que «el català es idioma oficial» en una competició esportiva internacional.Diversos alcaldes de ciutats seu dels Jocs van poder comprovar el resultat final d’un projecte que ha conclòs en la inauguració del Palau d’Esports. El recinte, amb capacitat per a cinc mil espectadors, és una àmplia sala diàfana, on la llum natural accedeix a l’interior tant des dels laterals com del sostre, i on sobresurt la comoditat de l’espectador.