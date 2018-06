S'inicien les obres a la rotonda d'accés a Sant Pere i Sant Pau

Els treballs es realitzaran aquest 20 i 21 de juny al vespre per tal de minimitzar les afectacions al trànsit

Actualitzada 20/06/2018 a les 11:53

Els equips de Carreteres de la Diputació de Tarragona realitzaran, avui dimecres 20 de juny i demà dijous dia 21, els treballs de millora de la seguretat a la carretera TP-2031 en el seu tram inicial, a la rotonda d’accés a Sant Pere i Sant Pau. Les obres es duran a terme entre les 7 i les 9 del vespre per tal de minimitzar les afectacions al trànsit.Les obres consistiran en el fresat de la rotonda i el reforç del ferm, per garantir la seguretat dels vehicles. Durant les obres no es tallarà el trànsit completament, sinó que es realitzarà pas alternatiu. Tot i així, es recomana als conductors que evitin, en la mesuara del possible, transitar per la zona durant les hores en que es realitzen els treballs.En finalitzar les obres la titularitat de la via passarà a ser de l’Ajuntament de Tarragona, com es va signar a principis d’aquest 2018 en un conveni de col·laboració amb la Diputació de Tarragona.