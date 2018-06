La botiga ‘Jo també sóc al·lèrgic’ s’ha especialitzat en aliments per a persones amb intoleràncies

Un dels productes estrella de la botiga Jo també sóc al·lèrgic de Tarragona és la nocilla. És una crema de cacau de sabor similar a les de les grans marques, però no conté llet, fruits secs ni ous. Tots aquests són productes prohibits per a moltes persones, perquè els provoquen al·lèrgies alimentàries. El que, per aquest motiu, pot ser poc més que una molèstia, és més difícil de gestionar quan qui ho pateix és un nen.«Hi ha nens que, amb quatre anys, no han tastat mai un pastís ‘comprat’, com el que mengen els seus amics quan hi ha una festa. És cert que els pares i avis de nens amb intoleràncies es cuiden molt de fer-los dolços que puguin menjar, però quan entren per la porta i veuen el que tenim a la botiga… ‘Mira mama, hi ha nocilla!’ criden». Això ho explica l’Eva Pinyol, que amb la seva germana Esther va obrir el negoci ara farà any i mig. «El meu fill Carlos té intolerància a la lactosa. El Nadal de quan tenia tres anys, a l’escola feien cagar el tió. Però ell no podia menjar la xocolata que donaven, així que amb la meva germana vam agafar el cotxe i ens en vam anar a Manresa, on hi havia una botiga d’aquesta franquícia, a comprar xocolatines de Nadal. De tornada, l’Esther, que és dietista, em va dir de muntar una botiga igual a Tarragona. I així ho vam fer», recorda l’Eva.«Les intoleràncies són el pa de cada dia. Sovint ens ve gent a la botiga que acaba de sortir del metge, amb el paper a la mà, a preguntar-nos què pot menjar», assenyala l’Esther. La resposta la troben a les lleixes de la botiga. En una banda, hi tenen aliments amb gluten però sense algun altre component, com lactosa, ou o fruits secs. Al costat, menjar ‘gluten free’ apte per a persones que només tenen aquesta intolerància. I a mesura que es va avançant en la lleixa, els aliments estan més despullats d’al·lèrgens. Els compradors hi troben des de galetes, xocolata o cereals, fins a pasta, o elaborats amb soja. També hi ha pa i pastissos, que comparteixen podi en la llista d’aliments ‘estrella’ de la botiga. Fins i tot disposen de detergent i sabó per al rentavaixelles per a persones amb sensibilitat química múltiple.A més de solucionar el dia a dia, a Jo també sóc al·lèrgic fan que les festes tradicionals deixin un bon regust de boca. Ara per Sant Joan ofereixen coques aptes per a persones amb intoleràncies, sempre sota comanda. I el mateix passa per Pasqua, Nadal, Sant Jordi, i qualsevol festa associada a un dolç. I per als aniversaris, també tenen coca de sucre per portar a l’escola o llaminadures.«Ens venen a comprar de Reus, de la Selva del Camp, de Lleida, de Vilafranca… fins i tot hem fet enviaments a Pontevedra. De vegades la gent de fora ens demana si li podem enviar productes, i a la inversa, gent que potser ha estat vivint fora i ara ha tornat, ens demana productes que ha vist fora del país perquè els portem», indica l’Esther. Jo també sóc al·lèrgic està al carrer Vespella número 3 de Tarragona, al barri de la Granja.