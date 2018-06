Love of Lesbian es prepara pel concert d'aquesta nit a Tarragona

Les proves de so han atret a diversos vianants curiosos que s'han acostat al lloc per captar el moment en un vídeo

Actualitzada 20/06/2018 a les 17:06

El cap de cartell del Concert Mediterràniament, Love of Lesbian, ja es prepara per a la seva actuació, que tindrà lloc aquesta nit a Tarragona. El grup de pop-rock indie efectua aquest migdia les proves de so a l'escenari situat a l'avinguda Vidal i Barraquer, lloc on se celebrarà aquest concert emmarcat dins de la Programació Cultural dels Jocs Mediterranis. Junt a Love of Lesbian, també tocaran a l'esdeveniment el grup calafellenc Búhos i Ramon Mirabet.Les proves de so del grup estrella d'aquesta nit han atret a diversos vianants curiosos que s'han acostat al lloc per captar aquest moment en vídeo. I és que el grup ha tocat algunes de les seves cançons per provar la sonoritat de tots els instruments en conjunt, mentre els presents taral·lejaven les lletres d'alguna de les seves cançons més conegudes, com Bajo el Volcán.La situació s'ha tornat a repetir passades les quatre de la tarda quan Ramon Mirabet ha pujat a l'escenari per realitzar les proves de so per al concert d'aquesta nit. L'artista es va donar a conèixer amb la banda sonora de l'anunci d'Estrella Damm del 2016 amb Those Little Things. Diversos espectadors s'han apropat per veure el cantant, que calentava motors per a la seva actuació.El Concert Mediterràniament, promogut per Estrella Damm, començarà a les 20h amb l'actuació de Búhos. Continuarà a les 21.30h amb l'actuació de Ramon Mirabet, mentre els encarregats de tancar la nit seran els Love of Lesbian, que tocaran la seva música a partir de les 23h.