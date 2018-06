L'ascensor que connecta la Via Augusta amb el Parc de l'Amfiteatre ha estat tres setmanes inoperatiu, ja que un brètol va donar puntades de peu a la porta de la planta baixa

Actualitzada 20/06/2018 a les 10:54

Un total de 1.500 euros. Aquest és el preu que ha costat la reparació de l’ascensor del Parc de l’Amfiteatre, el qual va patir un acte vandàlic que l’ha deixat tres setmanes inoperatiu. Ara aquest ascensor, que connecta la Via Augusta amb el Parc de l’Amfiteatre, ja torna a funcionar.Els serveis tècnics de l’Ajuntament de Tarragona van rebre un avís, fa tres setmanes, que l’ascensor del Parc de l’Amfiteatre estava avariat. El motiu va ser un acte vandàlic. Un brètol va entrar de matinada i va colpejar amb puntades de peu la porta de la planta baixa, motiu pel qual la porta va sortir de la via i es va desencaixar. A causa d’això, el consistori ha hagut de pagar 1.500 euros per la seva reparació.