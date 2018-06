La Marea Pensionista es concentra davant la subdelegació del Govern a Tarragona

Defensa una pensió mínima de 1.080 euros

La Marea Pensionista de Tarragona s'ha concentrat aquest dimarts a la tarda davant la seu de la subdelegació del Govern de l’Estat, a la plaça Imperial Tarraco, per fer valer les seves reivindicacions. Les concentracions, convocades per la coordinadora estatal, s'han fet a les principals ciutats de l’Estat sota el lema Governi qui governi, les pensions es defensen. L’accés al govern de Pedro Sánchez i del PSOE, després de guanyar la moció de censura contra Mariano Rajoy i el PP, «no ha fet canviar res de les nostres reivindicacions», ha manifestat el portaveu de Marea Pensionista de Tarragona, José Antonio Moreno. El col·lectiu defensa l’aplicació de la pensió social europea, que equival a 1.080 euros per a les pensions més baixes. «Aquest és el nostre punt de partida, ja que el 45 per cent de les pensions no arriben als 600 euros i, encara que les apugin un tres per cent, això suposaria 9 euros més per als que cobren menys i aquest és un motiu suficient per sortir al carrer», ha dit.El portaveu de la Marea Pensionista ha qualificat de «frau de llei» que el govern del Partit Popular «hagi buidat la guardiola de les pensions per destinar els diners a altres coses i, per ètica, hauria d’haver dimitit». El col·lectiu de pensionistes defensa també que «les pensions dignes siguin un dret constitucional i que el diner que s’hi destina formi part dels Pressupostos Generals». Altres reivindicacions parlen de «la supressió de les reformes laborals del 2011 i del 2013, la revalorització de les pensions segons l’IPC real, la recuperació de drets i la supressió del copagament». Respecte a aquest darrer punt, Moreno ha dit que «el copagament afecta més a qui menys cobra, que ha de decidir entre medicar-se o menjar». A més, «els medicaments que van treure del sistema són els que més necessiten els jubilats», ha apuntat Moreno.