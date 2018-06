L'ANC es manifestarà contra el Rei, Sánchez i el seu govern aquest divendres a Tarragona

La mobilització té l’objectiu de mostrar el seu rebuig envers la presència d’aquestes autoritats a la inauguració dels Jocs Mediterranis

Actualitzada 20/06/2018 a les 15:48

L’ANC Tarragona ha convocat una manifestació de rebuig a la presència del Rei Felip VI, el president Pedro Sánchez i els seus ministres a Tarragona el proper divendres, dia en el qual s’inauguren els Jocs Mediterranis. En concret, l’entitat ha convocat a les 18.30h una concentració i una passejada pacífica des el Parc de l’Amfiteatre fins a la Vall de l’Arrabassada.Les autoritats espanyoles preveuen visitar Tarragona aquest divendres en motiu de la inauguració dels Jocs Mediterranis. En vista d’això, l’ANC Tarragona ha convocat una mobilització per «mostrar el nostre absolut rebuig a la presència del Rei Borbó, del President Sànchez i de la seva cort de ministres a la festa d’inauguració». El motiu, segons explica l’entitat, és que tots ells «són actors imprescindible, per acció o omissió, de la violència de l’1 d’octubre i la repressió del 155».Per tal de mostrar el seu malestar, els manifestants es concentraran a les 18.30h al Parc de l’Amfiteatre i faran una passejada pacífica fins a la Vall de l’Arrabassada, tal i com informen en el comunicat, «fins tant a prop del Camp del Nàstic com ens permetin les autoritats policials». L’ANC demana als assistents que vagin vestits de groc.L’ANC Tarragona vol deixar clar que «no farà cap acció de boicot als Jocs ni convocarà cap acció que es dificulti la seva normal realització ni l’èxit esportiu». «Tot el nostre recolzament a l'esport, els esportistes i els valors que representen!», conclou el comunicat.