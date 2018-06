Investigadors de la URV creen un sistema per detectar ràpidament infeccions del fong Candida

Es basa en films d'alúmina nanoporosa i ajudarà a actuar amb rapidesa contra les infeccions que provoca el fong sobretot en les unitats de cures intensives

Actualitzada 20/06/2018 a les 18:11

Investigadors del Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica de la URV, encapçalats per Lluís Marsal, i investigadors de l'Institut Interuniversitari de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM), la UPV, el CIBER-BBN i l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe, liderats per Ramon Martínez-Mañez, han creat un nou sistema que permet detectar de forma ràpida, i amb una alta sensibilitat, les infeccions provocades pel fong Candida albicans. Actualment diagnosticar aquestes infeccions costa entre tres i quatre dies però el nou sistema ho resol en 30 minuts. El fong Candida provoca malalties com la candidèmia o la candidiasi, molt freqüents en les unitats de cures intensives (UCI) i lentes de detectar. L'innovador sistema creat per la URV, basat en films d'alúmina nanoporosa que incorporen «portes moleculars» basades en oligonucleòtids, representarà un avanç important per actuar ràpid, sobretot amb els pacients crítics.Per detectar les infeccions provocades pel fong Candida albicans, actualment s'ha de fer un cultiu del líquid biològic amb una identificació posterior de llevat, aïllat mitjançant diferents tècniques microbiològiques. Els resultats poden trigar entre tres i quatre dies. Ara, amb aquest nou material i mètode el temps de diagnòstic es redueix a només mitja hora. Aquest nou sistema ha estat patentat per la UPV i la URV i suposa un gran avenç en el diagnòstic d'aquest tipus d'infeccions.Els investigadors de la URV Lluis Marsal i Elisabet Xifré han desenvolupat els suports inorgànics d'alúmina nanoporosa d'aquest sistema de detecció. Han ajustat el diàmetre del nanoporus i el gruix de la capa d'alúmina nanoporosa de manera molt precisa per adequar-la a la «porta molecular», optimitzar la sensibilitat de la detecció i simplificar la metodologia de l'experiment.El suport d'alúmina nanoporosa es carrega amb un colorant i després fils simples d'ADN s'ancoren a la superfície del suport actuant com a «portes moleculars» que inhibeixen l'alliberament de l'indicador. Si hi ha presència de l'ADN de Candida albicans, aquesta interactua amb la «porta molecular», s'obren els porus i es produeix l'alliberament del colorant que es troba dins del suport nanoporós, la qual cosa serveix per detectar la infecció.El sistema permet fer les proves de manera ràpida i pràcticament a la mateixa consulta en què es pren la mostra del pacient. Ara es troba en fase de validació clínica, gràcies al finançament concedit per la Universitat Politècnica de València i l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe, i pel CIBER-BBN.