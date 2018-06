Cunillera retreu a Torra les «exigències» al Rei i l'insta a anar als Jocs per «respecte institucional»

La nova delegada del govern espanyol considera que si no hi assistís seria un «menyspreu» a Tarragona

Actualitzada 20/06/2018 a les 10:56

A disposició de Torra

Millo li transmet que s'ho ha passat malament

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, creu que és una «mala idea» que el president de la Generalitat, Quim Torra, entri en un nou «àmbit de convivència» amb «exigències i absolutismes». D'aquesta manera ha reaccionat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio al fet que Torra encara no hagi decidit si anirà a la inauguració divendres dels Jocs del Mediterrani de Tarragona per la presència del Rei i hagi instat Felip VI a reflexionar sobre les conseqüències del discurs que va pronunciar el passat 3 d'octubre. Segons Cunillera, la inauguració serà una «primera ocasió per demostrar el respecte institucional» i ha avisat al president de la Generalitat que si no hi assisteix seria un «menyspreu» a Tarragona, tenint en compte l'esforç que hi ha dedicat.Cunillera ha defensat que s'està entrant en un «moment diferent» i que està canviant «l'àmbit de la convivència». En aquest context, ha considerat que és una «mala idea» entrar en aquest àmbit amb «exigències i absolutismes».Per a la delegada del govern espanyol, aquest divendres amb la inauguració dels Jocs del Mediterrani serà la «primera ocasió per demostrar el respecte institucional». «No comparteixo les propostes del president de la Generalitat però és el meu president i, per tant, jo no li fallaré en el respecte institucional», ha afegit.La delegada del govern espanyol recorda que mentre no canviï la Constitució, el cap de l'estat és el rei i ha dit a Torra que és «més fàcil exigir respecte institucional si el mostres als altres».Cunillera lamenta que hi hagi «picabaralles més mediàtiques que reals» i ha afirmat que li agradaria molt que Torra assistís als Jocs del Mediterrani. «Si no hi fos és més aviat un menyspreu a Tarragona tenint en compte quants anys fa que hi van darrere i el que han treballat», ha afegit.Cunillera ha explicat que demanarà una entrevista amb Torra i que entrarà al Palau de la Generalitat encara que hi hagi una pancarta i un llaç groc a la façana per demanar la llibertat dels polítics presos. Tot i que ha afirmat que no és partidària de símbols als llocs que són comuns, creu que això no ha d'impedir el diàleg perquè es tracta d'un «bé superior».La delegada del govern espanyol ha defensat que la seva figura ha de ser un «instrument» per tal que el govern espanyol «la millor de les relacions que pugui tenir amb la Generalitat» i ha afegit que si Torra creu que pot ser d'ajuda, ella està a la «seva disposició».Cunillera ha qualificat de «realista» que el president del govern espanyol digui que no hi ha temps per reformar el sistema de finançament perquè el que ha de fer un govern «sensat» és comptar quants vots té i establir prioritats polítiques.Preguntada per si s'ha de derogar el decret que facilita el trasllat de seus empresarials, Cunillera no ha volgut respondre directament però si ha que ha dit que «tot el que es serveixi per dissentir és bo».Cunillera ha explicat que dilluns es va reunir amb el seu antecessor a la delegació del govern espanyol, Enric Millo. I ha afirmat que aquest li va transmetre que s'ho ha passat malament en la seva etapa a la delegació. Cunillera també ha agraït el traspàs que li ha fet Millo i ha assegurat que s'ha trobar un «equip humà de funcionaris fantàstic».