Cap empresa s'ha presentat per comprar una finca municipal valorada en 4 MEUR

S’ubica al passeig de les Palmeres, pot acollir habitatges o un hotel i l’Ajuntament hauria destinat els diners a inversions plantejades als pressupostos

Actualitzada 19/06/2018 a les 20:36

El concurs públic per la compra d’una finca municipal valorada en 4.007.607,43 euros i ubicada al número 3 del passeig de les Palmeres ha quedat desert. Cap empresa, doncs, s’ha volgut presentar per fer-se amb aquest terreny, que pot acollir un bloc d’habitatges o un hotel. Tant el regidor d’Urbanisme del consistori, Josep Maria Milà, com el d’Hisenda, Pau Pérez, havien assegurat que hi havia «diverses empreses interessades» en l’adquisició de la finca, que ja s’havia intentat vendre durant la crisi econòmica. Els ingressos provinents d’aquesta operació s’haguessin destinat a nodrir diverses inversions, contemplades en els pressupostos i supeditades a la venda de patrimoni.«És una mala notícia». Així qualificava Pau Pérez el fet que cap empresa s’hagi presentat per comprar els terrenys del passeig de les Palmeres. L’Ajuntament ha deixat de guanyar, per tant, 4 milions d’euros, que s’haurien destinat a inversions supeditades a la venda de patrimoni i que consten en els pressupostos d’enguany. Es tracta, per exemple, de 500.000 destinats al Banc d’Espanya, 350.000 per substituir les 119 illes de contenidors soterrats, 200.000 per millores als polígons industrials, 100.000 euros per l’adequació del Camp de Mart i 100.000 més per l’adquisició d’habitatge social. La inversió més destacada és, però, l’obertura al públic de la Font dels Lleons, que està pressupostada en gairebé 2 milions d’euros. Perdre l’ingrès ha suposat, per tant, un «endarreriment», expressava Pérez. Tot i això, el regidor d’Hisenda assegurava que «tenim alternatives». Les prioritats de Pérez segueixen sent les inversions en via pública i l’habitatge social.Tant Milà com Pérez havien assegurat a aquest mitjà que l’interès de «diverses empreses» per aquests terrenys era «real». De fet, tots dos eren optimistes amb el resultat de l’operació. Però el preu que demanava l’Ajuntament ha acabat convertint-se en un «problema». Cal recordar que el número 3 del passeig de les Palmeres ja s’havia intentat vendre durant l’època de crisi econòmica. El consistori va decidir que, anys més tard, la finca s’havia de tornar a posar a la venda amb aproximadament el mateix preu. «Ara, si la llei ho permet, el rebaixarem una mica», informava el regidor d’Hisenda.L’Ajuntament va publicar el concurs públic per fer-se amb la finca el passat 18 de maig i el termini de presentació d’ofertes va acabar el dilluns 4 de juny. El terreny pot destinar-se, en un futur, a edifici d’habitatges o a hotel. En qualsevol dels casos, el consistori tarragoní imposa una clàusula per la qual una planta serà per l’Ajuntament, un cop l’edifici estigui construït. Tot i això, no es va precisar quin seria l’ús que el consistori li donaria a aquesta planta. Per altra banda, l’Ajuntament traurà a la venda un grup de vint cotxeres localitzades en les proximitats del passeig Rafael de Casanova i que, en el seu moment, es va quedar l’administració local. El preu de sortida és de 600.000 euros.