Acreditació de Bronze per l'International Osteoporosis Fundation pel Joan XXIII

La distinció l'ha rebut la unitat de coordinació de fractures, compartida per l'Hospital Joan XXIII i l'Hospital Sociosanitari Francolí

Actualitzada 20/06/2018 a les 12:19

Els serveis de traumatologia, rehabilitació i reumatologia de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i el servei d'ortogeriatria compartit amb Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS), han assolit l'acreditació Bronze de la International Osteoporosis Fundation (IOF), per comptar amb la unitat de coordinació de fractures.Les fractures provocades per l'osteoporosi, anomenades fractures per fragilitat, són les que tracta aquesta unitat que ha visitat ja 32 pacients des del mes de novembre de 2017. La unitat funciona per interconsulta i es reuneix, un cop al mes per parlar de tots els pacients amb aquest tipus de fractures.Aquest tipus de fractures majoritàriament afecta les persones majors de 65 anys i les dones representen un 80% del total de pacients. La doctora San Segundo recomana algunes mesures de prevenció, «evitar les caigudes, tenir una alimentació sana mediterrània, fer exercici físic, prendre el sol amb moderació, i fer un correcte compliment dels tractaments farmacològics, entre d'altres».