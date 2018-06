Un tarragoní i un madrileny, exemple de «no crispació» a Catalunya

El 'Diari Ara' parla amb l'Èrik Sendra, fill del diputat Jordi Sendra, i amb el seu company de pis madrileny David Aguayo, qui tenen penjades l'estelada i la bandera espanyola respectivament al mateix balcó

Actualitzada 19/06/2018 a les 13:32

El tarragoní Èrik Sendra, fill del diputat al Parlament de Catalunya Jordi Sendra, i el seu company de pis madrileny David Aguayo han estat retratats pel Diari Ara com a exemple de «no crispació» a Catalunya. A més de compartir estudis de mecànica de competició, els joves també comparteixen pis a Badalona. El seu balcó atrau moltes mirades perquè, en ell, s'hi poden veure una estelada juntament amb una bandera espanyola, un exemple de convivència que fins i tot també es va fer visible al programa Tot es mou, de TV3.Tal i com explica l'Ara, el tarragoní i el madrileny viuen junts des del passat mes de setembre i, des del primer moment, ambdós van penjar les respectives banderes. Durant tot aquest temps, l'estelada i la bandera espanyola han romàs intactes al balcó tot i el sotrac polític que ha viscut Catalunya durant els darrers mesos. Els companys de pis afirmen en el reportatge del citat rotatiu que «l'amistat està per sobre de la ideologia» i que han penjat les seves respectives banderes per fer entendre a la gent «que pots conviure amb algú sense que els teus ideals hi influeixin».Partint d'aquesta base, tant el tarragoní com el madrileny afirmen que no estan d'acord amb les afirmacions del ministre Josep Borrell o de la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, els quals van dir que Catalunya està a prop d'un enfrontament civil.