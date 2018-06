El radar de tram de l'A-7 suma 33.273 expedients de multa en 16 mesos

Entre el 13 de febrer i el 5 de novembre del 2017 la velocitat mitjana màxima era de 100 quilòmetres per hora i es va rebaixar a 80

Actualitzada 18/06/2018 a les 20:54

Des del 13 de febrer del 2017, data en què va entrar en funcionament, el Servei Català de Trànsit ha iniciat 33.273 expedients per superar la velocitat permesa en el radar de tram de la ciutat de Tarragona, localitzat a l’A-7 entre el polígon comercial de les Gavarres i les instal·lacions del Club Gimnàstic. El radar de tram cobreix una distància de 4,1 quilòmetres. En els primers mesos, la velocitat màxima a la qual podien circular els vehicles va ser de 100 quilòmetres per hora, límit que es va rebaixar a 80 quilòmetres per hora el 6 de novembre de l’any passat, quan feia gairebé nou mesos de l’entrada en servei del radar tram.Trànsit va informar a aquesta redacció que aquest radar de tram, que controla la velocitat en els dos sentits de la marxa, ha obert 33.273 expedients, la qual cosa no vol dir que aquest número coincideixi amb el de sancions imposades, ja que els conductors poden presentar al·legacions. No obstant això, en la major part dels casos l’expedient acaba en sancions que varien en funció de la velocitat excedida. La xifra facilitada per Trànsit implica que, de mitjana, s’inicien 70 expedients diaris, aproximadament, la qual suposa més de 2.000 al mes.Des del 6 de novembre de l’any passat, data en què es va modificar la velocitat màxima i es va rebaixar a 80 quilòmetres per hora, la sanció mínima que es posa per superar la mitjana en els dos punts que controla el sistema de radar de tram és de 100 euros, la mateixa quantia que fins als 110 quilòmetres per hora i no comporta retirada de punts dels carnets.Quan el vehicle circula a una velocitat d’entre 111 i 130 quilòmetres per hora, la sanció augmenta a 300 euros i la retirada de dos punts, mentre que si l’excés és entre 131 i 140 quilòmetres per hora la multa augmenta fins als 400 euros i suposa la retirada de 4 punts. Entre 161 i 170 quilòmetres per hora, la sanció, encara considerada greu, com en els anteriors casos, la sanció puja a 500 euros i 6 punts menys al carnet. Es considera com a molt greu circular a més de 161 quilòmetres per hora. En aquest cas, la multa ascendeix a 600 euros i es retiren, també, sis punts del carnet.El sistema de control de la velocitat mitjana –conegut com a radar de tram– funciona a través d’un equipament de reconeixement de matrícules situat a l’inici i al final del sector controlat, el qual mesura el temps de recorregut i calcula la velocitat mitjana per tal de determinar si s’ha superat el límit màxim de velocitat permès. Aquests cinemòmetres tenen l’objectiu de prolongar l’efecte de la reducció de velocitat durant diversos quilòmetres, fent així un espai viari segur, segons defensa el Servei Català de Trànsit.Entre els avantatges dels controls de velocitat de tram destaquen evitar les frenades sobtades, cobrir de forma efectiva un tram sencer d’una via, ser un element dissuasiu de gran efectivitat sobre el comportament dels conductors i constituir una eina eficaç per reduir la sinistralitat i millorar la seguretat viària. En el cas de Tarragona, un ampli sector del traçat de l’A-7 controlada per radar de tram és urbà i semi–urbà.