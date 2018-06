El president del Parlament argumenta que a Tarragona ja hi ha representació institucional del país

Actualitzada 19/06/2018 a les 15:56

El president del Parlament, Roger Torrent, ha anunciat que no assistirà ni a la cerimònia d'inauguració dels Jocs del Mediterrani de Tarragona ni tampoc als Premis Fundació Princesa de Girona. En una roda de premsa als faristols del Parlament aquest dimarts al matí, Torrent ha argumentat que no anirà a Tarragona aquest divendres perquè «ja hi ha representació institucional del país». Està previst que sí que hi hagi la presència del rei d’Espanya, Felip VI, i del president espanyol, Pedro Sánchez. D'altra banda, ha afirmat que tampoc assistirà als premis Princesa de Girona perquè no els consta «cap invitació». «No està damunt la taula», ha conclòs. S'espera que el monarca espanyol també presideixi el lliurament d'aquest guardó, el proper 28 de juny.