L'EMT ha habilitat un servei especial que enllaçarà el centre de la ciutat amb l'Anella Mediterrània

Actualitzada 19/06/2018 a les 16:38

Mobilitat a l'Anella Mediterrània

Restriccions i accessos a les altres seus dels Jocs

Tarragona patirà diverses afectacions de mobilitat durant la celebració dels Jocs Mediterranis, del 22 de juny a l'1 de juliol. No obstant això, l'EMT ha habilitat un servei especial, amb les tarifes habituals, que enllaçarà durant aquests dies la parada del carrer Pere Martell número 1 amb la Parada Poliesportiu (c. Riu Siurana). El servei funcionarà diàriament de 8.30 a 22.20 hores. A més, també comptarà amb el servei regular de la Línia 6, que té parades properes a l'Anella Mediterrània.Per a la inauguració dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018, el Nou Estadi obrirà portes a les 18 hores per tal que tothom pugui arribar amb temps. Tots els assistents han d'accedir a la seva localitat abans de les 20.40 hores.L'Empresa Municipal de Transports (EMT) habilitarà un servei llançadora d'autobús des del carrer Pere Martell, 1 fins a l'exterior del Nou Estadi (al costat de la ITV). El servei començarà a funcionar a les 17.30 fins a les 20.15 hores, amb una freqüència aproximada de pas de deu minuts. Les tarifes del servei seran les mateixes que en el servei habitual. Un cop acabada la cerimònia, aproximadament a les 23 hores, l'EMT habilitarà un servei especial des del Nou Estadi que transportarà als viatgers fins al centre de la ciutat, a la zona nord o als barris de Ponent. També es recomana utilitzar els serveis regulars de les línies 8, 11 i 12, amb parades properes a la zona.Les persones que vagin amb vehicle particular només podran accedir per tres rutes: per la Via Augusta, per la platja de l’Arrabassada o per la sortida del Catllar de l’A-7. Mentre que la sortida 1164 de l'autovia A-7 estarà tancada.Per estacionar, s’habilitarà a partir de les 16 hores un gran pàrquing per a cotxes i motos al traçat de l’antiga autovia de circumval·lació. Les persones amb mobilitat reduïda podran estacionar a l’aparcament habitual de les instal·lacions del Nàstic, però per accedir-hi hauran de mostrar la targeta identificativa de manera visible. Pel que fa a la mobilitat de la zona de l’Arrabassada, a partir d’aquest dimarts, 19 de juny, es prohibeix estacionar al J. V. Foix. Els veïns de la zona d’ermita de la Salut comptaran amb un accés habilitat pel carrer Narcís Oller.Des de l'Ajuntament de Tarragona recomanen l'ús del transport públic tant el dia de la inauguració com la resta de dies que dura l'esdeveniment esportiu.Per accedir a l'Anella es podrà fer amb el servei especial de l'EMT, que enllaçarà el centre de la ciutat (carrer Pere Martell número 1) amb la Parada Poliesportiu (carrer Riu Siurana). El servei funcionarà diàriament de 8.30 a 22.20 hores. La Línia 6 també es podrà utilitzar per accedir, ja que té parades properes a l'Anella Mediterrània.Les persones que vagin amb vehicle privat a l’Anella comptaran amb un aparcament habilitat, al qual es podrà accedir a través de l’autovia T-11, la rotonda de les Gavarres i el Camí de la Coma. No obstant això, les persones amb mobilitat reduïda disposaran d’un espai reservat al carrer Riu Siurana.Aquesta setmana començaran les restriccions d’aparcament al carrer Riu Siurana, que s’allargaran durant tots els dies dels Jocs. Al carrer només hi podran accedir amb el vehicle privat els veïns autoritzats, el personal d’organització, el transport públic i les persones amb mobilitat reduïda.Els curiosos podran passejar per l'Anella, encara que no tinguin entrada per a cap competició. Això sí, hi haurà controls de seguretat d’accés a la zona que no permetran accedir ni bosses grans ni objectes contundents.Del 26 al 30 de juny es prohibirà l'estacionament a la platja de l'Arrabassada, ja que és seu del vòlei platja. Durant els dies de la competició (28-30 de juny) el passeig de l’Arrabassada tindrà un únic sentit de circulació (sentit Ponent). Per accedir-hi es recomana utilitzar el transport públic amb els serveis regulars de les línies 8, 11 i 12.Per accedir al Club Tennis Tarragona, que acollirà la competició de tennis, es recomana fer-ho amb el servei regular de les línies d’autobús 11, 12 i 13. Durant els dies 26 i fins al 30 de junt es prohibirà l’estacionament al carrer del tennis.El Camp de Mart serà la seu de les proves de bàsquet 3x3, per això estarà prohibit l’estacionament a l’avinguda Maria Cristina (entre el Col·legi Sant Pau i el carrer Escultor Verderol) els dies de competició (del 27 al 29 de juny). Es podrà accedir mitjançant les línies 21 i 22 dels autobusos de l’EMT.La competició de voleibol a la Tarraco Arena Plaça comportarà que no es pugui estacionar en els trams adjacents dels carrers Jaume I i Pere Martell del 22 de juny a l’1 de juliol. Aquest zona compta amb diverses parades de bus properes, concretament als carrers Pere Martell, Colom i Ramón i Cajal.Del 22 al 30 de juny es prohibirà l’estacionament als trams adjacents dels carrers Josep Català Rufà, Xavier Montsalvatge i Josep M. Malato proper als pavelló del Serrallo, una de les seus de la competició de voleibol femení. Es pot accedir amb transport públic a la zona mitjançant les línies 21, 22 i 41 de l’EMT.Pel que fa a l’accés a les proves de tir olímpic, que es reparteixen entre el Camp de tir de Sant Salvador i el pavelló de Sant Salvador, es pot accedir a aquestes instal·lacions mitjançant les línies 5 i 85 de l’EMT. Els dies 23 i 24 de juny es prohibirà l’estacionament al carrer Estàdium.Finalment, per gaudir de la prova d’esquí nàutic a la Marina Port Tàrraco els dies 23 i 24 de juny, no hi haurà cap restricció. També es podrà accedir a la zona amb els busos de les línies 21, 22, 23 i 41.