Tarraco 360° mostra com era la ciutat romana i com és al segle XXI

La primera part del projecte que fa la URV i l’ICAT ja es pot veure a Internet i en l’APP

Actualitzada 18/06/2018 a les 19:59

La primera fase del projecte Tarraco 360° ja es pot veure a Internet i en l’aplicació APP. El grup d’investigadors format per la Universitat Rovira i Virgili i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, amb el suport de la Fundació Privada Mútua Catalana, ha posat a l’abast de les persones interessades en el passat romà de Tarraco i dels turistes aquesta iniciativa que, de moment, recull imatges actuals i reconstruïdes de sis monuments, a més de breus explicacions sobre la funció que van tenir en el seu dia.Els monuments que ja es poden consultar en 3D són el Teatre, el Fòrum de la Colònia, Centcelles, l’Arc de Berà, la Torre dels Escipions i la ciutat romana. Tarraco 360° permet, per exemple, veure fotografies ampliades de les diverses parts que configuren el mosaic que hi ha al sostre de la Vila de Centcelles, amb la corresponent explicació científica dels passatges que es narren, o com era en el seu origen l’Arc de Berà i el text de la inscripció que hi ha a la part superior del monument.El director del projecte, l’arqueòleg i catedràtic de la URV Joaquin Ruiz de Arbulo, ha explicat a aquesta redacció que «el projecte que vam presentar a la Fundació Privada Mútua Catalana està basat en les investigacions que s’han fet en els darrers trenta anys». La Fundació ha finançat part dels dos primers anys de treball, que han donat com a resultat l’aplicatiu informàtic que ja es pot consultar. «La plana web i l’APP ja estan actives i les anirem ampliant», va dir Ruiz de Arbulo.El catedràtic de la URV va dir que aquesta primera fase del projecte «ens permetrà fer revisions del treball fet, per millorar-lo, abans de dur a terme la segona fase i comprovar si el sistema es col·lapsa o cal corregir possibles disfuncions». «Funciona molt bé en tauleta», va remarcar el director del projecte.L’objectiu de Tarraco 360° és poder veure com era la ciutat romana i comparar-la amb les restes monumentals que s’han conservat, així incidir en les seves característiques més destacables. «És una eina que pot utilitzar la persona que es troba visitant un monument, per comprendre millor allò que està veient», va remarcar Ruiz de Arbulo. Part dels destinataris de Tarraco 360° són els visitants de monuments, motiu per al qual les explicacions a què tenen accés són breus». El projecte és un complement del llibre Hereus de Tarraco, un dels més venuts en la darrera Diada de Sant Jordi a Tarragona.