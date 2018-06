L'avinguda es prepara per acollir el Concert Mediterràniament, que s'emmarca dins el Programa Cultural dels Jocs Mediterranis

Actualitzada 19/06/2018 a les 09:44

L’avinguda Vida i Barraquer roman tallada al trànsit, des d’aquest dimarts al matí i fins el proper dijous 21 de juny a les 5 de la tarda. El motiu d’aquesta afectació viària és el Concert Mediterràniament, dins el programa Cultural dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, el qual es duu a terme en aquest emplaçament. Concretament, l’avinguda està tallada al trànsit entre el carrer Manuel de Falla i el Parc Central.El Concert Mediterràniament, promogut per Estrella Damm, tindrà lloc demà dimecres a partir de les 8 del vespre. Hi tocaran el grup Buhos (20h), Ramon Mirabet (21.30h) i Love of Lesbian (23h).