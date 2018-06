Recuperat un tram de les grades del circ romà, a falta d'instal·lar una tanca i càmeres de vigilància

L'Ajuntament de Tarragona ha sancionat l'empresa encarregada dels treballs a la plaça dels Sedassos pel retard de 10 mesos en l'obra

Les obres de recuperació i integració urbanística del tram de grades del circ romà de la plaça dels Sedassos de Tarragona ja han acabat. L’Ajuntament, que ha recepcionat aquest dimarts els treballs, ha sancionat l’empresa pels 10 mesos de retard en la finalització de les obres. Amb tot, s’ha complit amb els terminis imposats pel Ministeri de Foment per rebre l’ajut per a l’actuació, atorgat el 2014. Per completar l’obra, la regidora de Patrimoni, Begoña Floria, ha explicat que aviat s’instal·larà una tanca que evitarà l’accés al monument i també es posaran càmeres de vigilància, enfocades únicament al recinte. Els treballs han consistit en la restitució volumètrica de les grades, en fusta, i no han estat exempts de polèmica. «Xoca una mica perquè estem acostumats a veure les restes, però ara estem veient quin volum tindria, i encara estem a un metre i mig d’on corrien els carros», ha explicat Joan Menchon, arqueòleg municipal.En total, els treballs han costat 194.000 euros, el 75% se sosté amb la subvenció de l'1,5% Cultural de l'Estat. Davant del retard de l'empresa en les obres, que estaven previstes que s'executessin en sis mesos, Ajuntament de Tarragona va optar per fer un seguiment. Així, s'ha aconseguit finalitzar-les abans que s'esgotés el termini màxim per rebre la subvenció de l'Estat. El consistori volia evitar denunciar el contracte perquè això hauria suposat paralitzar les obres. Amb tot, se'ls ha sancionat, amb el que estipula la llei, amb 22 euros diaris per dia retardat.El model de gestió inclou la visita programada de grups, i s'espera que en un futur es pugui integrar al circuit visitable del conjunt del circ. En aquesta línia, la regidora ha assegurat que, el que li ve al cap, de manera més il·lustrativa, és utilitzar l'estructura per activitats de recreació, com les programades per Tàrraco Viva. «El públic pot estar baix i veure la recreació exacta de com funcionava el circ en època romana», ha explicat Floria, que ha admès que hi havia certa esperança que es pogués estrenar en l'edició anterior.El projecte executat ha estat una intervenció urbanística mitjançant la millora i la integració en el conjunt monumental recuperant-lo com a nexe d'unió entre la part superior de la graderia-visòrium (carrer Ferrers) i la inferior (imma cavea-podi-plaça Sedassos). La restitució volumètrica de part de les grades compleix l'objectiu de fer el monument més entenedor i ha convertit un espai degradat en un lloc renovat.Segons Menchón, no es pot considerar que s'hagi treballat «al circ», sinó en un «espai històric on fa 2.000 anys va haver-hi un circ», i que després s'ha anat transformant a través del temps en un espai habitat, o en una plaça, en el cas de la plaça de la Font. «S'actua en bocins del circ», ha relatat.Per mirar d'integrar-lo a la ciutat, i tenint en compte que, segons la llei 9/93 de Patrimoni, el material emprat en la reconstrucció no pot imitar les restes i s'ha de diferenciar molt bé l'antic de nou, s'ha optat per restituir la volumetria amb grades, fixades damunt d'una estructura metàl·lica. En concret, s'ha recuperat aquest tram del circ en dues voltes, una de les quals és visible quan s'accedeix al monument, a través d'una porta d'entre les grades.Per evitar que es pugui accedir de manera lliure, com temien els veïns, l'Ajuntament instal·larà una tanca per evitar que es pugui saltar. A més, també es posaran càmeres de vigilància que haurien de servir per dissuadir possibles atacs vandàlics sobre les grades.