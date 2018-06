La supressió dels contenidors soterrats comença pel Serrallo

L’objectiu de l’Ajuntament de Tarragona és treure els que hi ha en 95 illes perquè han esdevingut obsolets

Actualitzada 18/06/2018 a les 20:25

Restes de possible origen sanitari

El barri del Serrallo ha estat el primer que ha vist com estan desapareixent els contenidors soterrats i la substitució per altres convencionals a peu de carrer. La primera de les actuacions l’ha dut a terme l’Autoritat Portuària i inclou, també, els contenidors localitzats al Moll de Costa. El gruix de les illes que tenen els dies comptats i que seran suprimits en els pròxims mesos correspon a l’Ajuntament. El motiu del canvi és, segons va dir l’administració local tarragonina a finals del passat any és que han quedat obsolets.La primera fase d’instal·lació d’illes de contenidors soterrats es va dur a terme entre el juliol del 2006 i el febrer dels 2007. El primer conjunt es va ubicar al barri de Sant Pere i Sant Pau, fet que va generar gran expectació entre els ciutadans.L’Ajuntament va indicar que, a més de l’obsolescència dels contenidors soterrats, altres motius per procedir a la seva supressió són que, amb el pas del temps, aquest sistema és motiu de queixes de veïns pel soroll que genera la retirada del seu contingut a l’hora de buidar-los, a més de les olors molestes que produeixen.La principal problemàtica que planteja aquest sistema és que la part mòbil, de metall, té una vida relativament curta, d’aproximadament deu anys, tant pel pas del temps com per la degradació del material amb els quals estan construïts. La previsió de l’Ajuntament és substituir 240 contenidors soterrats, distribuïts en 95 illes. Alguns, mai han arribat a ser utilitzats.Veïns de la Part Baixa han detectat, al terra d’un espai de contenidors, a la confluència d’Smith amb Castaños, gran quantitat de restes de material de possible origen sanitari i un contenidor on es llegeix que conté productes contaminants. El fet ha generat preocupació al barri.