L'atleta olímpic Jesús García Bragado, nou alcalde de la Vila Mediterrània

El campió del món de marxa assumeix el càrrec de màxima autoritat a la residència dels esportistes

Actualitzada 19/06/2018 a les 20:22

Set Jocs Olímpics

L’esportista madrileny Jesús García Bragado serà la figura encarregada de gestionar el dia a dia a la Vila Mediterrània i fer de nexe entre organització i les delegacions internacionals. El que es coneix com a alcalde de la Vila Mediterrània, la qual està ubicada a PortAventura. García Bragado tindrà entre les seves funcions assistir als actes i activitats de la Vila, rebre les diferents delegacions dels comitès participants i atendre els membres de la família mediterrània per tal de donar resposta a les necessitats que puguin sorgir durant els dies d’estança i competició.L’alcalde de la Vila ha apuntat aquest dimarts a la tarda, durant la seva presentació oficial com a nou alcalde, que «en la meva carrera professional he tingut l’oportunitat de conèixer moltes viles», ha afegit que «aquesta és una de les més preparades que he vist i estic convençut que tot es desenvoluparà amb total normalitat».Amb set participacions als Jocs Olímpics i fins a dotze als mundials d’atletisme, Jesús García Bragado és un dels esportistes més reconeguts dintre de la disciplina de marxa atlètica, esport en què es va aconseguir proclamar campió del món l’any 1993 a Stuttgart.D’entre la dilatada carrera del nou alcalde de la Vila destaca també que és l’esportista espanyol amb més participacions a uns Jocs Olímpics (amb un total de set), essent l’únic especialista d’elit en 50 quilòmetres marxa que ha afrontat 75 competicions d’aquesta distància, la més llarga de l’atletisme olímpic.