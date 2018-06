Investiguen 67 persones del Camp pels talls de l'A-7 del mes de març

Una d’elles és el regidor d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona, Xavier Puig

Un total de 67 persones del Camp de Tarragona estan investigades pels talls de l’autovia A-7 que van tenir lloc a Tarragona els dies 23,24 i 25 de març d’aquest any. Totes aquestes persones consten en la notificació que se’ls ha fet arribar, des dels jutjats, a algun dels encausats. «No tots han rebut la notificació, però en el document hi apareixen els noms de les 67 persones», explicaven des del Front Antirepressiu. D’altra banda, des d’aquest col·lectiu asseguren que «moltes persones notificades no hi eren» i que «no utilitzen cap argument de pes per acusar-nos».Una de les persones investigades és el regidor d’ERC de l’Ajuntament de Tarragona, Xavier Puig. «És un intent més d’intentar acovardir els moviments en favor de la democràcia que estem vivint a Catalunya», denunciava el regidor. Es tracta d’una nova investigació cap a regidors del consistori, després de les causes obertes contra els regidors de la CUP, Laia Estrada i Jordi Martí, pels fets del 8 de novembre.«He fet moltes manifestacions que, amb una interpretació restrictiva, demòfoba i autoritària del que és la participació ciutadana haurien de ser delicte, però no ho són de cap de les maneres», acabava dient Puig. Caldrà esperar si el jutge decideix citar-los a declarar.