El Ball de Diables celebrarà els 35 anys amb 15 actes extraordinaris

El llibre ‘Vida Infernal’, amb imatges de Jordi Bru i textos dels diables, explicarà l’entitat des de dins

Actualitzada 19/06/2018 a les 18:58

El Ball de Diables de Tarragona compleix 35 anys. Per aquest motiu, des de l’entitat estan preparant un estiu carregat d’actes extraordinaris. Aquest dimarts han arrecat la celebració amb el desplegament d’una lona commemorativa a la plaça de les Cols dissenyada per Edu Polo i els esdeveniments s’allargaran fins al dia 20 de setembre, quan duran a terme una carretillada especial de 20 minuts de durada als peus de les escales de la Catedral. A més, també presentaran el llibre Vida Infernal, que explicarà el funcionament de l’entitat des de dins, i organitzarà una exposició amb les samarretes que, durant trenta anys, han dissenyat en el marc de les festes de Santa Tecla.El president del Ball de Diables, Enric Garriga, es mostrava «molt satisfet» de poder seguir engrandint la tradició cultural de la ciutat. A banda dels 15 actes extraordinaris, l’entitat participarà, com és habitual, en dates tan assenyalades com el Seguici de les Festes, la Baixada de l’Àliga o la Santa Tecla Petita. Aquí, i amb motiu de l’aniversari de l’Aligueta, també hi participarà l’Àliga Petita de Reus.Els actes del 35è aniversari compten amb la col·laboració de Repsol. El responsable de Comunicació i Relacions externes de l’empresa, Josep Bertran, manifestava que «el programa d’actes de celebració són un regal per als ciutadans». De fet, els tarragonins podran gaudir d’un ventall molt gran d’esdeveniments. Aquest dissabte, la plaça Corsini acollirà el vermut de Sant Joan organitzat pel Ball.El dia 11 d’agost, també a Corsini, el Ball de Diables Infantil i l’Aligueta celebraran, respectivament, el vintè i el desè aniversari amb música en directe. Ja al setembre, el dia 10 es presentarà l’exposició dels 30 anys de samarretes i també el llibre Vida Infernal, amb imatges de Jordi Bru i textos dels membres de l’entitat. El dia 14, l’Antic Ajuntament acollirà la mostra d’arcàngels dels Balls de Diables d’arreu del país, i el dia 16 hi haurà matinades tradicionals i la sortida d’aniversari dels quatre jocs de vestits del Ball.