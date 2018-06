Denuncien una agressió a dues dones que penjaven llaços grocs a la plaça Anselm Clavé

Una de les dones que assegura que va ser agredida afirma que l'individu els va dir que «això s'acabarà tallant-los el coll a tots»

Actualitzada 19/06/2018 a les 10:53

El CDR Tarragona Eixample ha denunciat, a través d'un vídeo fet públic al seu perfil de Twitter, una suposada agressió que van patir dues membres del grup quan es trobaven penjant llaços grocs a la plaça Anselm Clavé. Una de les dones que assegura que va ser agredida afirma que l'individu se'ls va acostar «cridant com un boig» i «va agafar la seva companya pel braç i i va arrencar els plàstics», a més de dir-los que «això s'acabarà tallant-los el coll a tots».Els fets van succeir el passat diumenge cap a dos quarts de 9 del vespre a la plaça Anselm Clavé de Tarragona. En aquest espai, dues dones es trobaven decorant la plaça amb llaços grocs, ja que Tercera Joventut per la República hi faria la seva trobada setmanal. Una d'elles tenia els plàstics grocs penjant del braç, els quals anava donant a l'altra companya, que feia els llaços i els penjava pujada dalt d'una escala.Segons el relat fet públic en el vídeo, un home gran va acostar-se a les membres del CDR «cridant com un boig» i dient que arrencaria els llaços. La dona que ha denunciat els fets assegura que, en aquell moment, l'individu «va agafar del braç a la companya i li va arrencar els plàstics». Continuant amb el relat, assegura que l'home «venia en direcció a voler agafar l'escala». En aquell moment, tres persones que es trobaven a la zona es van acostar i van agafar el senyor, el qual «va dir que arrencaria els llaços aquesta nit» i que «això s'acabarà tallant-los el coll a tots», segons la dona.Les persones que s'havien acostat per tranquilitzar l'home li van dir que «amb violència no s'anava enlloc» i «el van treure del lloc», tal com s'explica en el vídeo. La presumpta afectada explica que no van cridar a la policia, ja que van quedar «molt parades» i les tres persones que van intervenir van fer marxar l'home.«Crec que ja n'hi ha prou, nosaltres som pacífics i tota la gent que té aquest odi dins l'està traient impunement», clou la dona en el vídeo, la qual afegeix que volia denunciar els fets «perquè és el nostre deure i no tenim perquè aguantar aquestes coses».