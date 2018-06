Un vigilant del centre comercial ha hagut de ser atès per inhalació de fum

Actualitzada 19/06/2018 a les 22:18

Un incendi en un aparador a la botiga Springfield del Parc Central ha mobilitzat tres dotacions de Bombers de la Generalitat. El foc, que s'ha originat a les 21.03 hores, ha cremat un moble de l'aparador i les peces de roba que es trobaven exposades. Els treballadors de la botiga de roba han aconseguit extingir el foc amb un extintor.Els Bombers han acudit per revisar que l'incendi estigues ben apagat i per comprovar una possible fuita d'aigua. Aquesta ha malmès el sistema d'aire condicionat de l'establiment. Un dels vigilants del centre comercial ha hagut de ser atès per inhalació de fum, però els serveis del SEM li han donat l'alta in situ.