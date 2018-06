Augmenta la venda de televisors pel Mundial a les botigues de Tarragona

Els comerç aprofita les promocions de les gran empreses i els clients per canviar els aparells

Els comerços d’electrònica i electrodomèstics de Tarragona han notat un augment considerable en la venda de televisors gràcies a la celebració del Mundial de Futbol de Rússia 2018. Un dels principals motius d’aquest increment és que les grans empreses del sector realitzen ofertes coincidint amb l’esdeveniment mundial de futbol. Els aficionats, d’altra banda, volen gaudir dels partits en alta definició i aprofiten l’ocasió i les ofertes per canviar el televisor o comprar-ne un de nou. Setmanes prèvies al Mundial, les botigues ja promocionaven les ofertes dels televisors.La responsable de Ferraté Electrodomèstics del Grup Carrera, a l’avinguda Ramón y Cajal, Rosa Ferraté, explica que, «gràcies al Mundial, es venen més televisors, hi ha molta més demanda». «A més, cada vegada la mida del televisor que es demanda és més gran, de 55 i 65 polzades. Cada Mundial, succeix i els fabricants aprofiten per llençar ofertes», afegeix Rosa Ferraté. També s’amplien els terminis per finançar la compra i altres productes s’hi afegeixen a les promocions, com per exemple, amb la venda d’una rentadora d’alta gamma es regala un televisor de gamma mitjana, una oferta que ha promocionat Ferraté Electrodomèstics.El treballador de la botiga PcBox de Tarragona, al carrer d’Eivissa, Francesc Beneït, afirma que «les persones que no volen veure el Mundial també s’aprofiten de les ofertes de les empreses». Afegeix que, «tenint en compte que la nostra botiga es dedica principalment a vendre i arreglar ordinadors, hem venut tres o quatre televisors en dues setmanes i, això, per nosaltres és molt».El botiguer de PcBox, ha venut més televisors amb les promocions del seu establiment. Amb la compra d’un televisor donava l’opció de comprar un ratolí amb el disseny de diferents seleccions o un altaveu bluetooth amb forma de pilota de futbol i amb les banderes de les seleccions. Electrodomèstics Pere, una botiga actualment en liquidació, no ha vist cap canvi des d’abans del Mundial a ara. No noten cap diferència tot i les ofertes de liquidació de què disposen.Els televisors que més es venen són els de mides grans. L’espai al menjador o allà on posar-la ja no és un problema pel consumidor. El preu dels televisors tampoc és una qüestió de pes a contemplar. El comprador s’estima més tenir un producte de qualitat i, si pot ser, força gran sense mirar el preu, coincideixen els botiguers dels establiments de venda d’electrodomèstics. A l’espectador dels partits de futbol els agrada mirar el partit del Mundial en una pantalla el màxim gran possible i amb una gran definició per no perdre’s ni un detall. Per aquest motiu busquen i es mostren interessats a adquirir els televisors en Ultra Alta Definició (UHD).Les empreses com Sony, LG o Smasung, aposten pel Mundial de Futbol de Rússia abaixant els preus dels televisors preveient ja la gran demanda que acostuma a produir-se durant l’esdeveniment.