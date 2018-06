Mor el president del Patronat de la Fundació Mútua Catalana, Joan Josep Marca

Va néixer a Tarragona el 1940

El tarragoní i actualment president del Patronat de la Fundació Mútua Catalana, Joan Josep Marca Torrens, ha mort aquest dilluns a primera hora de la tarda de forma sobtada. Justament el dimecres de la setmana passada, 13 de juny, va assistir a l’acte institucional que anualment celebra la Fundació i en el qual es va retre homenatge a Joan Martí i Castells, qui va ser primer rector de la Universitat Rovira i Virgili.Marca va néixer a Tarragona el 21 de setembre de 1940. Educat als col·legis del Sagrat Cor i La Salle, va continuar els seus estudis a l’Escola d’Alts Estudis Mercantils i a la Universitat Central de Barcelona, on va obtenir els diplomes de Professor Mercantil i els de Llicenciat en Ciències Econòmiques i Actuari d’Assegurances. Acabat el seu període de formació, de la mà d’en Josep Recasens Jordà i amb el patrocini de la MATT, va fundar la Mutua de Seguros de Tarragona, després Mutua Catalana de Seguros, ambdues dirigides i complementades amb l’exercici lliure d’auditor de comptes.Actualment, Marca estava jubilat, però continuava sent el president del Patronat de la Fundació Mútua Catalana, tot destinant desinteressadament tots els seus esforços per aconseguir objectius socials i a donar a conèixer la història i la memòria de la ciutat de Tarragona, subvencionant publicacions de llibres i obres que beneficien el patrimoni.Per tota la seva destacada trajectòria, Joan Josep Marca va ser nomenat, aquest any 2018, Fill Predilecte de la ciutat de Tarragona en un acte que es va celebrar el passat 31 de gener al Saló de Plens del Palau Municipal. L’homenatjat va rebre el guardó de mans de l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.La concessió d’aquest distintiu honorífic es va fer a petició del Sindicat d’Iniciatives i Turisme i en reconeixement al fet queel tarragoní Joan Josep Marca «ha estat una personalitat destacada de la ciutat» per la seva «trajectòria professional i el seu compromís social a través de diferents projectes a favor de la cultura i la història local»._______________________________________________________________