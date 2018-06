La urbanització de les Parcel·les Iborra s'aprovarà després de l'estiu

El projecte definitiu ja està sobre la taula del regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona, Josep Maria Milà

Actualitzada 17/06/2018 a les 20:56

Alegria i decepció

La urbanització de les Parcel·les Iborra s’aprovarà de manera definitiva un cop hagi passat l’estiu. El projecte ja es troba sobre la taula del regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona, Josep Maria Milà, qui l’acabarà d’estudiar abans de començar els tràmits per aprovar-lo inicialment. Una vegada s’hagi donat el primer vistiplau, s’obrirà un període d’al·legacions d’un mes de durada, que coincidirà amb els mesos estivals. La urbanització tindrà un cost aproximat de 2,8 milions d’euros, que es repartiran entre els propietaris de les diferents finques segons la grandària de les mateixes. La majoria del veïnat està d’acord amb el procés de reparcel·lació i urbanització, però alguns propietaris continuen denunciant que «només afavoreix a certes persones».«L’aprovació definitiva de la urbanització de les Parcel·les Iborra arribarà després de l’estiu». Eren les paraules de Josep Maria Milà, qui informava que «tinc el projecte definitiu a sobre de la taula». En els propers dies, el regidor d’Urbanisme l’acabarà d’estudiar per començar els tràmits d’aprovació inicial abans de la temporada estival. Les denominades Parcel·les Iborra s’ubiquen a tocar del Nou Estadi, en un indret de creixement que acollirà, entre altres equipaments, la nova escola de l’Arrabassada.El projecte de reparcel·lació es va aprovar inicialment l’agost de l’any passat. Gairebé un any després, arribarà la segona part del tràmit. Si el calendari es respecta, l’any 2019 podria ser el de l’inici de les obres d’urbanització. D’aquesta manera, es culminaria un projecte que va començar fa més d’una dècada. «L’objectiu de l’Ajuntament és ajudar a regular la situació, millorar els accessos, dotar la zona d’aigua corrent i xarxa de clavegueram, etc», manifestava Milà, qui subratllava que, «a hores d’ara, són camins en males condicions».El pressupost per urbanitzar l’espai és, aproximadament, de 2,8 milions d’euros. Es tracta d’una xifra bastant menor a la que s’havia dit en un principi i que arribava als 5 milions d’euros. Els costos es repartiran entre el veïnat de manera proporcional. Les finques petites hauran d’abonar entre 25.000 i 35.000 euros, mentre que les més grans, ubicades majoritàriament a la part inferior dels terrenys, pagaran entre 300.000 i 400.000 euros.Una vegada s’hagi urbanitzat la zona, els propietaris de les finques podran començar a construir-hi habitatges. Està prevista la construcció d’una cinquantena de cases. La majoria s’ubicaran en la part inferior de la urbanització, és a dir, on hi ha les finques més grans. A la vora també hi haurà una zona verda i equipaments com la nova escola de l’Arrabassada, que ja s’està construint. Es tracta, per tant, d’un espai de Tarragona en creixement.La majoria dels propietaris de les Parcel·les Iborra han rebut aquesta notícia amb alegria. «Esperem que el calendari es compleixi. Estem molt satisfets amb la tasca dels tècnics de l’Ajuntament, i només desitgem que puguin començar les obres el més aviat possible», expressava el president de l’Associació Administrativa de Cooperació, Enric Casasayas.L’alegria, però, no és compartida entre tots els propietaris. Una part del veïnat segueix pensant que el procés de reparcel·lació, aprovat inicialment, «només afavoreix als grans propietaris i aquelles persones implicades en la Junta de Compensació. A la resta, ens empobrirà». El regidor d’Urbanisme és coneixedor d’aquesta divisió d’opinions, però manifestava que «s’ha fet un treball de cirurgia perquè aquests acords són molt difícils». Per la seva banda, Casasayas expressava que «respectem totes les opinions, però creiem que ho hem fet de la manera més objectiva possible». Els tràmits per aprovar la urbanització començaran de manera immediata.