La Banda de Grau del Conservatori de la Diputació guanya el Festival 'Fem Banda' de Lleida

La banda tarragoninaestà integrada per 80 alumnes d'edats compreses entre 12 i 20 anys

Actualitzada 18/06/2018 a les 16:58

La Banda de Grau Professional de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona ha guanyat el Primer Premi Diploma d'Honor a la Primera Secció del Concurs de Bandes de Música del XV Festival Internacional de Bandes de Música de Lleida, que organitza la Paeria i la Banda Municipal de Lleida. El concurs es va celebrar entre el 15 i el 17 de juny, amb la participació de 8 Bandes d’arreu del país s’han congregat més de 500 músics.La Banda de Grau Professional està integrada per 80 alumnes d'edats compreses entre 12 i 20 anys i van interpretar interpretat tres obres pel concurs. La primera obra, que no puntuava, va ser el pasdobledel compositor Antón Alcalde. L'obra obligada del certamen va serdel compositor ampostí Lionel Beltrán-Cecilia. Per finalitzar la banda va interpretar, com a obra lliure,del compositor Jose Alberto Pina.