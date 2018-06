No hi ha hagut ferits ni més danys materials

Actualitzada 18/06/2018 a les 20:15

Quatre dotacions de Bombers de la Generalitat s'han mobilitzat per un incendi en un pis del carrer Eivissa de Tarragona, a les 19.42 hores. El foc s'ha originat mentre preparaven el sopar en una paella, que es trobava als fogons. Quan han arribat, el propietari de l'habitatge ja havia extingit l'incendi. No hi ha hagut ferits ni més danys materials.Les unitats dels Bombers han ventilat la cuina, on s'ha produït l'incendi.