Els afectats pel tancament d'iDental no hauran de pagar els crèdits bancaris

Si els tractaments estan pendents de finalitzar, se’ls proposarà seguir-los a altres clíniques

Actualitzada 17/06/2018 a les 20:59

Els afectats pel tancament de la clínica iDendal que hagin demanat crèdits bancaris per fer fronta als costos dels tractaments comptaran amb facilitats per no haver de pagar si no volen continuar amb les visites. En els casos de crèdits atorgats a clients per a tractaments que encara no s’han iniciat, se’ls oferirà als afectats la possibilitat de cancel·lar el crèdit o de realitzar el tractament en una altra clínica. En els casos de tractaments pendents de finalitzar, se’ls oferirà prosseguir el tractament en altres clíniques concertades per la financera en les mateixes condicions. Així ho van acordar l’Agència Catalana de Consum (ACC) i la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). A Tarragona, les denúncies de clients d’iDental arriben a la seixantena.La directora de l’ACC, Montserrat Ribera, es va reunuir amb representats de l’ASNEF per tal d’intentar donar vies de solució als afectats pel tancament de les clíniques iDental. La setmana passada, l’Agència va requerir a les entitats financeres que havien atorgat crèdits vinculats a clients d’iDental, per tal que facilitessin la relació d’afectats, així com les accions que aquestes entitats prendrien en relació al tracte que donarien als pacients afectats pel tancament.En aquest context, fruit de la reunió de divendres, es va acordar que les entitats financeres associades a ASNEF, analitzaran cas per cas les reclamacions. Tot i això, es va assegurar que, pel que fa a crèdits atorgats a clients als quals no s’ha iniciat el tractament, se’ls oferirà la possibilitat de cancel·lar el crèdit o de realitzar el tractament en altres clíniques dentals concertades per la financera a tal efecte, sense cap cost addicional per al pacient.Els clients amb tractaments iniciats però pendents de finalització, se’ls oferirà prosseguir el tractament en altres clíniques concertades per la financera en les mateixes condicions. Addicionalment, també s’estudiarà la possibilitat d’oferir la condonació parcial del crèdit proporcionalment a les prestacions pendents de realització, prèvia valoració per un odontòleg, de la part de tractament realitzada i de la part de tractament pendent de realitzar.D’altra banda, ASNEF es compromet a treure dels fitxers de morosos als clients d’iDental amb crèdits vinculats i a no incloure’n de nous, fins que no es resolgui definitivament tot el procés. Per comprovar si una entitat financera és associada a ASNEF, es pot consultar a través del web www.asnef.com. En el cas de ser afectat, si el crèdit vinculat s’ha contractat amb alguna d’aquestes entitats, cal que posar-se en contacte amb el seu servei d’atenció al client, identificant-se expressament com a afectat pel tancament d’iDental.Des que es va produir el tancament, el passat 31 de maig, els Mossos d’Esquadra han rebut, a Tarragona, més d’una seixantena de denúncies, un requisit necessari per poder prendre algun tipus de reclamació judicial. Els afectats es manifestaran el dia 22 a les portes de la clínica.