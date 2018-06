El PSC demana «seny» en la inauguració dels Jocs del Mediterrani i no «menysprear» Felip VI

Els socialistes reivindiquen que cal aprofitar la finestra al món que representa l'esdeveniment esportiu

Actualitzada 18/06/2018 a les 14:43

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha demanat «enteniment» i «seny» de cara a la inauguració dels Jocs del Mediterrani de Tarragona d'aquest divendres per aprofitar la finestra al món que «representa» l'activitat. Illa ha demanat respecte a les formes de pensar «diferents», a les ideologies i els símbols. «Acceptem que es pugui discrepar però no menysprear ningú», ha assegurat. Així, els socialistes han mostrat el seu desig a que la inauguració dels jocs compti amb els màxims responsables de les institucions catalanes. Davant la possible presència del rei Felip VI a la cerimònia, han recordat que el Cap de l'Estat mereix «tot el respecte» i ha reiterat que, tot i que s'hi pot discrepar, no és admissible que «es menyspreï ningú».Després de la reunió de la comissió executiva del PSC, Illa ha iniciat la roda de premsa celebrant el nomenament de Teresa Cunillera com a nova delegada del govern espanyol a Catalunya. «Tenim la certesa que la seva presència contribuirà a l'entesa entre administracions i a facilitar el diàleg», ha apuntat Illa.El secretari d'organització dels socialistes catalans ha recordat la posició del partit de recuperar via la modificació de lleis orgàniques «tot allò» de l'Estatut de 2006, modificat per la sentència del TC de 2010. En aquest sentit, Illa ha defensat que aquest hauria de ser un dels assumptes que «hauria de formar part» del diàleg entre Catalunya i Espanya. «Ens agradaria veure posicions clares que el govern de la Generalitat respectarà el marc legal vigent i que les propostes de canvi es faran respectant els procediments establerts", ha manifestat. "Que no hi haurà una via unilateral il·legal, que ja ha portat el caos i no ha aportat res de bo», ha detallat.Des del PSC han fet una crida al Govern a participar del debat sobre la revisió del sistema de finançament. «Voldríem que la cadira que es va deixar fos ocupada i s'abordi la revisió perquè Catalunya necessita millores en el sistema de finançament i més recursos per fer front a les polítiques socials», ha destacat.Preguntat per la iniciativa del govern espanyol de retirar les restes de Franco del monument del Valle de los Caídos, el PSC ha expressat que «coincideix» amb el PSOE. «Que no sigui un homenatge a un dictador sinó una memòria per les víctimes de la Guerra Civil», ha subratllat Illa.