L'organització ja ha venut 14.000 degustacions i preveu assolir una xifra similar a la de l'any passat

Actualitzada 17/06/2018 a les 17:14

La vintena edició de la Fira del Vi de la DO Tarragona acull vint-i-un cellers d'arreu del territori que durant tot el cap de setmana ofereixen degustar més de 120 vins. En un primer balanç, l'organització calcula que s'han venut unes 14.000 degustacions i preveu que podrien assolir entre 18.000 i 20.000 tastos. Tot i que «l'èxit sempre es mesura per la quantitat de gent, els cellers valoren més poder explicar amb tranquil·litat la qualitat dels vins», ha afirmat la secretària d'aquesta denominació, Àngels Collado. «Cada vegada és més important que la gent s'acosti al territori», segons Collado. Per la qual cosa, entre els reptes de la DO Tarragona es prioritza «treballar el públic final per establir el lligam entre el producte i el territori», ha constatat.