L’entitat homenatja Tarragona amb motiu dels Jocs Mediterranis i segella el seu agermanament amb la DO Tarragona

Actualitzada 17/06/2018 a les 12:27

La Confraria del Cava de Sant Sadurní ha investit l’alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, com a Confrare d’Honor. L’entitat havia organitzat aquest acte per homenatjar Tarragona amb motiu de la celebració dels Jocs del Mediterrani i també va servir per investir diferents Confrares de Mèrit com el president del Nàstic, Josep Maria Andreu, la presidenta del Reus Deportiu, Mònica Balsells, o Sara Sans, periodista.Prop d’una setantena de persones van assistir a l’acte que es va fer a la Casa Joan Miret on també es va aprofitar per segellar l’agermanament entre la Confraria del Cava i la DO Tarragona.