La comunitat marroquí surt al carrer per exigir la llibertat dels presos del Rif

Una cinquantena de persones s’han manifestat a Tarragona

Actualitzada 17/06/2018 a les 18:26

La comunitat marroquí de Tarragona ha sortit al carrer de la ciutat per manifestar-se per l’alliberació dels presos del Rif, una regió del nord del Marroc. Tot va començar al 2016 quan la població d’aquesta ciutat va sortir al carrer exigint, de manera pacífica, drets bàsics, com ara inversions en centres educatius, universitats, centres mèdics i treballs dignes per a la població.Aquestes manifestacions van acabar amb detinguts als quals els pretenen imposar fins a 30 anys de presó acusant-lis delictes de traïció a la pàtria o aldarulls. A més, el govern marroquí no va dubtar en aplicar la duresa i van acabar matant a diversos manifestants. És per això que avui una cinquantena de marroquins tarragonins han sortit al carrer per fer visible «l’abús del govern del Marroc».