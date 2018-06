La BUMT es llueix a la plaça de Cuba de Sant Pere i Sant Pau

La Banda celebra el 25è aniversari

La Banda Unió Musical de Tarragona celebra enguany el seu 25è aniversari amb el cicle de concerts Banda i esports, on oferiran un repertori d’obres molt conegudes relacionades amb l’esport com a vincle principal per tal de commemorar els XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018. Aquesta tarda, el barri de Sant Pere i Sant Pau ha vist el primer dels tres concerts programats a la ciutat. Desenes de persones s'han acostat a la plaça de Cuba per poder gaudir del repertori de la formació, que fa un quart de segle que porta música d’alt nivell en diversos escenaris de Tarragona i d’arreu de Catalunya.El proper concert de la BUMT serà a la plaça del Tarragonès del barri de Torreforta el 4 d’agost a les 8 del vespre i la celebració es clourà l’1 de setembre a la plaça de la Constitució de Bonavista a les 8 del vespre.