Enguany l’entitat compleix 140 anys

Actualitzada 17/06/2018 a les 17:42

Un total de 22 socis del Reial Club Nàutic han estat reconeguts per la seva trajectòria de més de 25 anys a l’entitat que enguany celebra el 140 aniversari. El reconeixement s’ha celebrat a la terrassa de l’edifici del Nàutic, al Port Esportiu de Tarragona, en el marc de la celebració del Dia del Club, una data que s’ha recuperat enguany després de cinc anys, i que ha comptat amb un centenar d’assistents.El director, Rubén Llanos, ha destacat que «seguir formant part del nostre club durant tants anys és tota una mostra de fidelitat i hem volgut agrair-ho així». En aquest aspecte, també s’han fet reconeixements de tasques destacades del darrer any com és el cas de la placa entregada al director de l’escola de rem, Alejandro Demiddi. El president del Port, Josep Andreu, també ha assistit a l’acte i el Nàutic li ha regalat una ensenya platejada del club.