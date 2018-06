Batet inaugura la piscina olímpica tarragonina pels Jocs Mediterranis

La ministra de Política Territorial ha visitat aquest matí la nova instal·lació

Actualitzada 16/06/2018 a les 14:16

Piscina Silvia Fontana

Només falta el Palau d’Esports

Els Jocs Mediterranis s’apropen i totes les instal·lacions s’estan posant a punt per acollir les competicions corresponents. Aquest matí ha estat el torn de la piscina olímpica, 50 metres d’aigua que acolliran les competicions de waterpolo i natació, tant femení com masculí. De fet, enguany és la primera edició d’uns Jocs Mediterranis on es realitzaran partits de waterpolo femení.L’alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, ha rebut a la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, que ha estat l’encarregada d’inaugurar aquest equipament. Tots dos han estat els encarregats de descobrir la placa commemorativa. Les autoritats, han visitat les instal·lacions i han gaudit d’una demostració de 100 metres de natació per part dels nadadors i nadadores del Club Natació Tàrraco.Batet ha comentat que aquests Jocs Mediterranis han de servir com «una eina que uneixi la ciutat amb els barris més tradicionals», en aquesta línia, l’alcalde de la ciutat, Ballesteros, ha afegit que «això era un espai totalment abandonat i és un recinte de 30 hectàrees, més de la meitat de zona verda, que l’han convertit en un entorn més agradable i per on passejaran i faran esport moltes famílies». Ballesteros no ha desaprofitat l’ocasió per a tornar a remarcar que aquests «seran els millors jocs de la història, pel nombre d’esportistes, de voluntaris i pel seu programa cultural».Tot i que l’encarregada d’inaugurar la piscina ha estat Meritxell Batet, que forma part del recent govern dels socialistes amb Pedro Sánchez com a president, Josep Félix Ballesteros també ha reconegut l’esforç que ha realitzat el Partit Popular. «Aquests jocs van començar amb un consell de ministres en l’època de Zapatero però el govern del Partit Popular, amb Mariano Rajoy, també ha fet un esforç molt gran per ajudar a que es realitzin aquests Jocs Mediterranis», ha explicat el batlle, que a la vegada ha remarcat la unitat de les administracions: «aquesta ha estat una gran aventura per totes les dificultats que hem passat, però també per la unitat que hem demostrat. En aquests jocs hem col·laborat l’ajuntament de Tarragona, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Barcelona, el govern de Catalunya, el d’Espanya i la Unió Europea. Estic content i no em cansaré de dir-ho», ha sentenciat. Batet també ha agraït l’esforç de l’equip de govern de la ciutat, fent una menció especial a Javier Villamayor que «ha estat qui ha portat el pes del projecte». El govern espanyol ha invertit 1.689.000€ per a la construcció d'aquest equipament.Ballesteros ha avançat que aquesta nova instal·lació esportiva durà el nom de Silvia Fontana, nadadora del CN Tàrraco. Va debutar en unes olimpíades amb catorze anys, concretament a les de Montreal del 1976. Des d’aleshores, la tarragonina ha estat un referent per als nadadors i nadadores de la ciutat. És per això que la piscina acabarà portant el seu nom un cop acabin els Jocs Mediterranis.Amb la inauguració oficial de la piscina olímpica, l’Anella Mediterrània ja està pràcticament enllestida i preparada per acollir els Jocs Mediterranis. A falta de posar graderies supletòries a la pista d’atletisme, només queda per acabar i inaugurar el Palau d’Esports. Els treballadors estan treballant a marxes forçades per tenir enllestit l’equipament per aquest dimecres, dia en què el president de la Generalitat, Quim Torra, visitarà Tarragona per inaugurar-lo.