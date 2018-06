La concentració d'afectats d'iDental a Tarragona, el 22 de juny

Molts pacients han quedat amb els tractaments a mig fer a causa del tancament del centre

Afectats pel tancament de la clínica iDental a Tarragona, convocats per la plataforma Adafi, es concentraran el divendres 22 de juny (no aquest divendres dia 15 com s'havia publicat de manera errònia), entre les 10 i les 12 hores, davant dels Serveis Territorials de Sanitat, localitzats al carrer María Cristina. El motiu és fer visible la seva situació, després que la citada empresa abaixés la persiana de l’establiment de President Macià.Un elevat nombre de pacients s’han quedat amb el tractament a mig fer, quan estan obligats a pagar el pressupost sencer que van contractar. Afectats consultats per aquesta redacció consideren que iDental ha actuat amb mala praxi i, en conseqüència, estan fent moviments per recollir informació i presentar denúncies al jutjat.