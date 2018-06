Calvet confia acordar amb el PSOE la retirada de vehicles pesants de l'N-240

El conseller de Territori i Sostenibilitat defensa que l'N-240 és una via que «mereix una atenció molt més gran de la que ha tingut fins ara per part dels governs de l'Estat»

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, confia en arribar a acords amb el govern espanyol del PSOE per tal de treure vehicles pesants de l'N-240 entre Lleida i Montblanc i contribuir així a reduir l'elevada sinistralitat d'aquesta via. En aquest sentit, Calvet comparteix l'opció d'alliberar el peatge de l'AP-2, paral·lela a la via, tal com ha demanat el PSC en mocions aprovades tant a l'Ajuntament de Lleida com a la Diputació, però també considera que el Ministeri de Foment ha de fer millores a l'N-240 com «desdoblaments» ja que és una via que «mereix una atenció molt més gran de la que ha tingut fins ara per part dels governs de l'Estat». En una entrevista a l'ACN, el conseller de Territori i Sostenibilitat també ha valorat positivament la consolidació de les cigonyes a les comarques de Ponent tot i que sí que considera que s'hauria de fer que nidifiquessin en zones boscoses per evitar problemàtiques com la de la Catedral nova de Lleida.Damià Calvet assegura que el Departament de Territori i Sostenibiltiat ha liderat, primer amb el conseller Josep Rull que va fer reunions amb alcaldes, però també a través de la secretaria i la direcció general d'Infraestructures, la cerca de solucions a l'elevada sinistralitat de l'N-240 entre Lleida i Montblanc. Segons el nou titular de la conselleria es tractaria de «clonar» les opcions que s'han «assajat» a l'N-II a Girona o les que pretenen implantar a l'N-340. És a dir, la retirada dels vehicles pesants, per la qual cosa cal arribar a acords per donar sortida a aquesta retirada de vehicles cap a l'AP-2.Segons Calvet, l'AP-2 és però una autopista «poc permeable» amb els municipis i els polígons industrials que hi ha al llarg de la seva traça i això implica parlar amb el Ministeri i la concessionària per revertir aquesta situació. Així mateix, remarca la necessitat de fer millores a la pròpia N-240, amb «desdoblaments», ja que és un eix principal de la xarxa bàsica del territori, de l'economia de les comarques de Ponent i del seu enllaç amb la resta del país.El conseller creu que «mereix una atenció molt més gran que la que ha tingut fins ara per part de governs de l'Estat que pràcticament no han desdoblat cap dels eixos principals que gestionen; ni l'N-II, ni l'N-340, ni la 420, ni l'N-260, quan en altres territoris han fet veritables meravelles amb les infraestructures». Calvet assenyala que cal que al marge de les autopistes de peatge «s'atenguin les necessitats del territori d'una manera més rigorosa del que s'ha fet fins ara». És per això, que puntualitza que «a la voluntat de disposar del millor país, més i millors oportunitats, no s'arriba perquè sí sinó després de constatar el fracàs continuat dels governs de l'Estat en la planificació i gestió d'infraestructures generals».