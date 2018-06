Una escultura a l'arena del Circ recorda l'arqueòleg Xavier Dupré

Mort a Roma el 2006, va dirigir el TED’A i va contribuir a la recuperació del monument romà

L’arqueòleg Xavier Dupré, desaparegut el 20 d’abril del 2006 a Roma a l’edat de 49 anys, ha rebut un nou homenatge de la ciutat de Tarragona, amb la col·locació d’un conjunt escultòric a l’arena del Circ romà, un dels monuments de Tarraco que va contribuir a posar en valor. La ciutat també dedica a la seva memòria el parc arqueològic que hi ha entre el carrer Francesc Bastos i l’avinguda Vidal i Barraquer. L’obra que recorda Dupré és de l’escultora italiana establerta a Tarragona Beatrice Bizot, qui va dir que «l’arqueologia lliga el passat, el present i el futur, i he utilitzat un mur de formigó que m’ha inspirat molt i que té el valor simbòlic de separar el món romà del modern». Sis cares de dones inspirades en el classicisme i una figura que representa Dupré, a la base d’unes escales «que simbolitzen la seva trajectòria», formen part del conjunt.En l’acte inaugural va participar Xavier Arquilué, arqueòleg i amic de Dupré, qui va recordar que «va participar en la Capçalera del Circ, va dirigir el TED’A (Taller-Escola d’Arqueologia), va canalitzar molts projectes arqueològics i va ser secretari del Congrés Internacional d’Arqueologia Clàssica celebrat a Tarragona el 1993», i el va definir com «un apassionat de l’arqueologia des que era nen». També va intervenir Lluís Dupré, germà del malaurat arqueòleg, qui va agrair a l’Ajuntament que «el recordi en un dels primers llocs on va treballar».Per la seva banda, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va recordar que Dupré «va tenir la valentia de deixar el càrrec d’arqueòleg de la Generalitat a Tarragona per dirigir el TED’A, un taller dirigit a persones aturades». Ballesteros, que va conèixer personalment Dupré va dir que va ser un precursor de l’arqueologia moderna, per subratllar que «va morir un any abans que jo fos alcalde i, si hagués pogut, l’hauria recuperat per a l’Ajuntament de Tarragona».Xavier Dupré va guanyar la plaça d’arqueòleg territorial de la Generalitat l’any 1981, creada l’any anterior, des de la que va impulsar projectes de recerca i destinats a la recuperació del Circ i del Fòrum Provincial de Tarraco. El 1986 va assumir la direcció del TED’A), impulsat per l’alclade de Tarragona i historiador Josep Maria Recasens, on es van formar molts dels arqueòlegs que, actualment, treballen en aquest sector a la ciutat i ocupen llocs de responsabilitat. Dupré va centrar la seva tesi en un profund estudi de l’Arc de Berà.