Reivindicacions femenines i l'1-O, protagonistes de la Desvetlla dels Ninots d'aquest any

Actualitzada 15/06/2018 a les 09:58

Els Ninots

La Colla de Diables Voramar del Serrallo-Víbria de Tarragona i el Ball de Serrallonga organitzen una nova edició, la 13a, de la Desvetlla dels Ninots, que se celebrarà aquest dissabte dia 16 de juny, a partir de les 23.30 h, des de la plaça del Fòrum.L'acte serveix de tret de sortida 'oficiós' a les festes majors d'estiu a Tarragona, i consisteix a passejar dos ninots, amb temàtica reivindicativa i satírica, pels carrers de la Part Alta. Aniran acompanyats de la Txaranga Band-Tocats. La Desvetlla s'iniciarà a la plaça del Fòrum, on es començaran a repartir els tiquets per poder tastar, en acabar l'acte, la primera mamadeta de l'any.El recorregut continuarà pel carrer Merceria, plaça de les Cols, carrer Major, carrer La Nau i, acabarà a la plaça del Rei, on es podrà degustar la mamadeta, al voltant d'un quart d'una de la matinada.Com ja va passar l'edició de l'any passat, enguany tampoc hi haurà festa després de la Desvetlla. Els organitzadors han fet públic un comunicat en el qual agraeixen. «als tècnics de l'Ajuntament el seu esforç, sense resultats, a l'hora de buscar localitzacions per poder fer la festa post Desvetlla»La Colla de Diables Voramar del Serrallo- Víbria de Tarragona ha creat un Piolín, «un dibuix animat que ha pres protagonisme en els últims mesos».Per la seva banda, el Ball de Serrallonga ha creat una Ninota, «que parla sobre el respecte a la dona, sobre el feminisme i sobre no és no. L'element vol denunciar aquelles violacions que queden en paper mullat», expliquen els organitzadors.