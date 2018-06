Mor una dona durant en rescat d'una embarcació a la deriva a Tarragona, a prop del port de Calafat

El fort vent i les grans onades han fet bolcar el vaixell mentre el remolcava Salvament Marítim

Actualitzada 14/06/2018 a les 13:23

Una dona de 27 anys, tripulant de l'embarcació d'esbarjo Ursus, que aquest dimecres a la tarda va sortir a navegar per la costa de Tarragona, va morir ofegada després que el vaixell va bolcar quan era remolcat per efectius de Salvament Marítim. En el mateix vaixell hi viatjaven tres persones més, que van poder ser rescatades.Al voltant de les 22.30 hores de dimecres, Salvament Marítim va rebre la trucada de l’embarcació motriu Ursus, alertant que s’havia quedat a la deriva davant el port de Calafat. La Salvamar Polaris va ser la que en primera instància va estar realitzant les tasques de recerca, però des de l’embarcació no podien indicar la seva localització GPS i es desconeixia la seva posició exacta.Posteriorment es va mobilitzar l’Helimer 220, que va aconseguir localitzar l’embarcació a 6 milles de la costa de L’'Ametlla de Mar.La Salvamar Polaris va començar l’operació de remolc de l'embarcació, tot i que a causa de les condicions meteorològiques adverses, amb forta maror i vent amb ratxes de 50 nusos, va començar a entrar aigua en l’Ursus i l’embarcació va bolcar.Des de la Salvamar Polaris es van rescatar 3 persones, però es va constatar que la quarta que viatjava a l’embarcació d’esbarjo, –una dona, estava desapareguda.Aleshors es va engegar un dispositiu de recerca per la mateixa Salvamer Polaris a la zona, l’Helimer 220 i la Salvamar Fomalhaut. També es van mobilitzar els bussejadors dels bombers de la Generalitat.L’Helimer 220 va recuperar la dona de l’aigua i la va traslladar a l’aeroport de Reus. Durant el trasllat se li van anar practicant les maniobres de RCP (reanimació cardiopulmonar), que va continuar realitzant el personal mèdic ja a terra. Finalment, però, van confirmar la seva mort.Els 3 tripulants rescatats van ser traslladats a l'’Ametlla, on van arribar al voltant de les 4.50 hores i van ser atesos per una ambulància medicalitzada del servei d’emergències mèdiques (SEM). Patien lesions lleus i no van necessitar cap trasllat a dependències mèdiques.Des de primera hora d’aquest dijous la Salvamar Fomalhaut està realitzant la recerca de la llanxa ràpida, que va quedar buida a la deriva.