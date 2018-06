Marc Antillach i la seva família emprenen la gran aventura americana

El director de la Brigada ha demanat un any d’excedència per recórrer el continent de nord a sud, des d’Alaska a la Patagònia en una furgoneta

Actualitzada 14/06/2018 a les 19:35

Marc Antillach i Serena Puig, i les seves filles Xènia, de 10 anys, i Jordina, de 8, marxaran el dimecres de la pròxima setmana, dia 20 de juny, de Tarragona per recórrer el continent americà d’un extrem a l’altre, des d’Alaska fins a la Patagònia. Durant un any i a bord d’una furgoneta batejada La Barretina, viuran una aventura de 65.000 quilòmetres, en països de diverses cultures, i visitaran un bon grapat de parcs naturals. Aquests quilòmetres s’afegiran als 80.000 que aquesta família tarragonina ja ha fet, practicant el mateix mètode, per Europa.Antillach, que ocupa el càrrec de director de la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Tarragona, ha explicat a aquesta redacció que és «més amant de la muntanya que de la ciutat» i, junt amb la seva família, vol ampliar la seva experiència de viatjar pel món amb la seva casa sobre rodes. El desplaçament a Amèrica el faran en avió i es retrobaran amb La Barretina a Halifax (Nova Escòcia - Canadà), que haurà creuat l’Atlàntic en vaixell que partirà d’un port belga.El nou repte de la família és «unir els dos pols, que és el que més ens atrau d’aquest viatge, a més de visitar indrets mítics com el Machu Pichu o l’altiplà bolivià», va dir Antillach, qui va comentar que «som de Tarragona, però ens agrada el fred».Fer un llarg viatge en furgoneta no és cap inconvenient per a aquesta família tarragonina. De fet, «per a nosaltres ho és anar en avió». La Barretina, una Mercedes Sprinter «que vam comprar de segona mà», està condicionada perquè puguin fer vida quatre persones. «Disposa d’aigua calenta, calefacció, cuina, dutxa i lavabos, i és totalment autònoma gràcies a una placa solar i a la potència del motor», va explicar Antillach. Des de l’any 1999 «viatgem en furgoneta, perquè pensem és una bona manera de conèixer llocs, persones i cultures». Rússia i el Cap Nord han format part dels seus destins europeus. La setmana vinent iniciaran l’experiència pel continent americà. Antillach va comentar que «feia anys que tenia al cap fer aquest viatge i m’he documentat llegint llibres». «Anar des d’Alaska a la Patagònia em feia molta il·lusió», va afegir l’expedicionari tarragoní.Durant el llarg viatge, la família gairebé no trepitjarà cap ciutat de mida gran i només el destí i les sensacions decidiran «si ens estarem un dia, dos o més». «L’avantatge de viatjar en la teva furgoneta és que tu decideixes on vas, on et quedes a dormir i quant de temps, i actuar en funció de les condicions climatològiques», va dir Antillach.La família tarragonina es declara «amant dels parcs naturals» i, per aquest motiu, la programació del viatge contempla la visita a uns 35. En el llarg desplaçament per Amèrica, el matrimoni també estarà molt pendent de l’educació de les filles. «Hem contactat amb diverses persones amb l’objectiu que puguin compartir dies d’escola amb nens d’altres països per poder fer intercanvis culturals, tant d’Amèrica del nord com del sud», va remarcar Antillach.Marc, Serena, Xènia i Jordina ja ultimen els preparatius d’un viatge que els portarà, durant un any, a viure noves experiències en un recorregut que els portarà a visitar altres països, persones i cultures.