La llibreria La Rambla tanca després de mig segle d'història

La baixada de vendes és el motiu principal

14/06/2018 a les 20:49

I.a llibreria La Rambla, tota una icona del comerç tarragoní, ha anunciat avui el seu tancament després de 50 anys d’història. «Els temps han canviat, ja no es venen tants llibres i arriba un moment en què has de prendre una decisió», ha lamentat Rosa Marrugat, filla de Ramon Marrugat, qui va obrir la botiga l’any 1968.«Ens sap molt greu comunicar-vos que, el proper 30 de juny, aquesta llibreria tancarà definitivament les seves portes. La situació econòmica ens ha portat a prendre una decisió que, evidentment, ha estat la més dura i difícil que hem hagut d’afrontar». Aquestes eren les primeres paraules d’un comunicat que la llibreria ha fet públic a través de les xarxes socials, una mostra més de com han canviat els temps. Els motius que els han dut fins aquesta situació, seguia el comunicat, són la «desertització dels centres comercials de les nostres ciutats», els «canvis» en els hàbits de consum, la «digitalització» i la «manca de cultura lectora» del país.En el comunicat, els propietaris de la llibreria no se n’obliden de recordar els fundadors, «una colla d’aventurers que posaren el seu treball, els seus esforços al servei d’un projecte que intentava ser un espai de trobada entre la gent que s’identificava, en aquella llarga nit del franquisme, com a progressistes i catalanistes». Ramon Marrugat va ser qui va aixecar la persiana de la llibreria l’any 1968, encara en plena dictadura.«Esperem que la llavor que hem intentat sembrar doni fruit algun dia», han acabat dient en el comunicat els propietaris, no sense abans agrair a totes les persones que els han acompanyat durant aquests 50 anys.