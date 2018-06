La CET renuncia 'temporalment' al local cedit per l'Ajuntament per manca de diners per arranjar-lo

La Coordinadora d'Entitats de Tarragona confia a aconseguir alguna subvenció o l'ajuda del servei municipal de l'habitatge

14/06/2018 a les 11:01

La Coordinadora d'Entitats de Tarragona (CET) va acordar el passat dimecres renunciar al local cedit per l'Ajuntament de Tarragona i que havia de convertir-se en la seu de l'entitat.El plenari municipal del passat 18 de maig va aprovar la cessió d'un immoble de més de 150 metres quadrats del carrer Tortosa, al barri de Torreforta. Però l'estat actual del local ha obligat a la CET a fer-se enrere en l'assumpció de l'espai, tot i que de manera temporal, a l'espera d'assolir els diners necessaris.Segons apunta l'entitat, «la finca es troba en unes condicions molt precàries i faria una falta una inversió molt alta per tal de poder instal·lar-s'hi amb totes les garanties«, Segons explicava el president de la CET, Ángel Juárez, «el local no té el terra acabat, ni té lavabos ni instal·lacions per a la llum, l'aigua o l'electricitat, entre altres mancances. A més, segons el conveni que va aprovar l'Ajuntament, la seva adequació ha d'anar a càrrec de la mateixa Coordinadora. Això dificulta la situació, ja que la CET no té subvencions públiques i el seu manteniment no és gens fàcil».El mateix Juárez ha explicat que durant els darrers dies s'ha reunit amb l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros, i que aquest s'ha mostrat molt comprensiu amb la situació de la Coordinadora. De fet, segons Juárez, «s'ha compromès a trobar una solució al problema a través d'una possible subvenció de la Unió Europea o mitjançant la feina que pugui fer el Servei Municipal de l'Habitatge».