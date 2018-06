El port de Tarragona signa l'acord d'adquisició dels terrenys per l'estació intermodal a Guadalajara

El conegut com a port sec permetrà atreure nous tràfics marítims des del centre d'Espanya i captar-ne de continentals per ferrocarril

El port de Tarragona ha signat aquesta setmana l'acord d'adquisició dels terrenys del que serà l'estació intermodal Puerta Centro a Guadalajara, conegut com a port sec. La plataforma logística intermodal, que s'estendrà al llarg de 150.000 metres quadrats, tindrà capacitat per canalitzar els principals fluxos de mercaderies nacionals i internacionals entre ferrocarril i carretera cap als ports marítims i el centre. La infraestructura permetrà que el port s'expandeixi al centre de la península i es complementi amb la terminal intermodal la Boella, a Tarragona. El projecte suposarà una inversió global de 20 milions d'euros, 3,5 dels quals s'han destinat l'adquisició dels terrenys. La previsió de desenvolupament del projecte, pel qual s'ha estat negociant cinc anys, és en dues fases. S'espera que el Port Tarragona estigui en disposició de licitar les obres d'aquí a un any.El president del Port de Tarragona, Josep Andreu, conjuntament amb directius de l'empresa promotora de Puerto Centro, han fet aquest divendres una visita als terrenys de la futura Terminal Intermodal Puerto Centro per ratificar l’acord.La seva ubicació es considera privilegiada en estar a la província de Guadalajara, a l'àrea d'influència de Madrid i fora de la xarxa de rodalies. Compta amb accés per carretera a través de la R-2, CM101 i A2, per ferrocarril amb la línia Madrid-Barcelona/Tarragona-Frontera francesa. Disposarà de capacitat per a trens de més de 750 metres de longitud i d'un recinte duaner marítim de caràcter interior per a la reducció de temps i costos.